Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 23.44 GB
- Üretici Vicarious Visions
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Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 ile eski günlere geri dönün. Bir döneme damgasını vurmuş bu oyun ile akrobatik hareketler yapın ve stilinizi konuşturun.
Vicarious Visions ile Iron Galaxy Studios tarafından geliştirilen ve Activision tarafından yayınlanan Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 ilk kez 2020 yılında piyasaya sürüldü. 2023 yılında Steam’e gelen Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 PC oyuncularının da yüzünü güldürdü.
1999 ve 2000 yıllarında çıkan orijinal oyunların HD versiyonları olan Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 sizi adeta çocukluğunuza ışınlayacak. Kaykay oyunları denilince belki de akıllara gelen ilk yapım olan Tony Hawk's Pro Skater serinin ilk iki oyunu hiç olmadığı kadar iyi gözüküyor.
Eğer siz de bilgisayarınızda bu efsanevi iki oyunu oynamak istiyorsanız şimdi tam zamanı.
Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 İndir
Kaykay kaydığınız günleri mi özlediniz? Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 indirin ve o günlere geri dönün. Bir dönemin ikon olmuş kaykay oyununun şimdi en iyi haliyle tekrar oynayın.
Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: AMD FX 6300 / Intel Core i3-4340
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: AMD HD 7950 / Nvidia GTX 660
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 24 GB kullanılabilir alan
Efsane oyunun HD paketi
Oynanış çok keyifli
Eski hissettirmiyor, modern bir oyun gibi
Müzikler mükemmel
Biraz pahalı