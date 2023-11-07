Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 ile eski günlere geri dönün. Bir döneme damgasını vurmuş bu oyun ile akrobatik hareketler yapın ve stilinizi konuşturun.

Kemal Tavus - 9 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Vicarious Visions ile Iron Galaxy Studios tarafından geliştirilen ve Activision tarafından yayınlanan Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 ilk kez 2020 yılında piyasaya sürüldü. 2023 yılında Steam’e gelen Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 PC oyuncularının da yüzünü güldürdü.

1999 ve 2000 yıllarında çıkan orijinal oyunların HD versiyonları olan Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 sizi adeta çocukluğunuza ışınlayacak. Kaykay oyunları denilince belki de akıllara gelen ilk yapım olan Tony Hawk's Pro Skater serinin ilk iki oyunu hiç olmadığı kadar iyi gözüküyor.

Eğer siz de bilgisayarınızda bu efsanevi iki oyunu oynamak istiyorsanız şimdi tam zamanı.

Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 İndir

Kaykay kaydığınız günleri mi özlediniz? Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 indirin ve o günlere geri dönün. Bir dönemin ikon olmuş kaykay oyununun şimdi en iyi haliyle tekrar oynayın.

Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi : Windows 10

: Windows 10 İşlemci : AMD FX 6300 / Intel Core i3-4340

: AMD FX 6300 / Intel Core i3-4340 Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Ekran Kartı : AMD HD 7950 / Nvidia GTX 660

: AMD HD 7950 / Nvidia GTX 660 DirectX : Sürüm 11

: Sürüm 11 Depolama: 24 GB kullanılabilir alan