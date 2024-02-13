TopTop APK, dünyanın dört bir yanındaki kullanıcılarla birlikte oyunlar oynayıp sohbet edebileceğiniz bir Android uygulamadır.

Berkcan Aktürk - 42 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Eğer yeni insanlarla tanışmak ve onlarla oyun oynamak istiyorsanız, TopTop APK tam da size göre diyebiliriz. Bu uygulama içerisindeki 17'den fazla oyunu, arkadaşlarınızla veya hiç tanımadığınız dünyanın dört bir tarafındaki insanlarla oynayabilirsiniz. Her kategoriden oyun bulunan TopTop'ta, kesinlikle size uygun olan bir oyun bulabilir ve sürpriz ödüller kazanabilirsiniz.

TopTop APK içerisindeki bazı oyunlar:

Ludo

Domino

Uno

Tavla

Satranç

Şeker Odası

MaçMaç

Ninja Karası

Mayın Tarama

Tabii ki sadece oyun oynamakla bitmiyor. Aynı zamanda sesli sohbetlere de katılabilir ve insanlarla odalarda sohbet edebilirsiniz. İlginizi çeken konulardan konuşabilir, sesli oyunlar oynayabilir ve yeni insanlarla arkadaşlıklar kurabilirsiniz.

TopTop: Oyunlar ve Sohbet İndir

Oynayabileceğiniz çeşitli oyun odalarının bulunduğunu söylemiştik. Eğer oyun oynamayıp sadece seyretmek istiyorsanız, TopTop uygulamasında bu da mümkündür. Oyuncuların odalarına girebilir ve gözlemci olarak oyunlarını izleyebilirsiniz. Bunun yanı sıra katılma davetleri atarak da oyunlara katılabilirsiniz.

Anroid kullanıcıların sosyalleşmesi için geliştirilen bu uygulamada, keyifli zaman geçirebilir ve yeni insanlarla tanışabilirsiniz. İçerisindeki bazı oyunlarda zaman zaman sorunlar oluşabilse de, kullanıcılara vaat ettiği her şeyi sunuyor. Eğer siz de sosyalleşmek ve oyunlar oynamak istiyorsanız, kesinlikle TopTop APK indirmelisiniz.