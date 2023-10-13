Total War: NAPOLEON
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 21000.00 MB
- Üretici Creative Assembly
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Total War: NAPOLEON ile kendinizi Napolyon Savaşları'nda bulacaksınız.
Creative Assembly tarafından geliştirilen ve SEGA tarafından yayınlanan Total War: NAPOLEON, 2010 yılında yayınlandı. Adından da anlaşılacağı üzere Napolyon döneminde geçen bu oyun 1805'ten 1815'e kadar olan dönemi kapsıyor.
Bilindiği üzere stratejik derinliğin en yüksek olduğu yapımlardan biri olan Total War: NAPOLEON ile kendinizi gerçekten savaş alanındaymış gibi hissedeceksiniz.
Sıra tabanlı strateji ile gerçer zamanlı strateji türlerinin birleşimi diyebileceğimiz bir oyun olan Total War: NAPOLEON ile bu iki türün de keyfine varabileceksiniz.
Oldukça gerçekçi ve sürükleyici savaşların bulunduğu bu oyunda kendizi adeta Napolyon gibi hissedeceksiniz. Hiç sıkılmadan saatler boyu oynayabileceğiniz bir yapım olan Total War: NAPOLEON, serinin en nadide oyunlarından bir tanesidir. Napolyon’a ve o döneme ilgi duyuyorsanız muhakkak oynamanız gereken oyunlardan bir tanesidir.
En İyi RTS (Strateji) Oyunları
RTS oyunları strateji tutkunlari için en önemli türlerden bir tanesidir. RTS, Real Time Strategy (Gerçek Zamanlı Strateji) kelimelerinin baş harfleri ile oluşturulmuş bir kısaltmadır.
Total War: NAPOLEON İndir
Hemen Total War: NAPOLEON indirin ve Napolyon'un yükselişine ve düşüşüne tanıklık edin. Ordularınızı oluşturun ve düşmanı alt etmek için her şeyi kendiniz için kullanın.
Eskiden Yeniye Total War Serisi
Sıra tabanlı strateji ile gerçek zamanlı strateji oyunlarını kendi bünyesinde harmanlayan, köklü bir seri olan Total War oyunları, bu türü seven oyuncuların favori serilerinden biridir.
Total War: NAPOLEON Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Microsoft Windows Vista/XP/Windows 7
- İşlemci: SSE2 ile 2,3 GHz CPU
- Bellek: 1 GB RAM (XP), 2 GB RAM (Vista/Windows 7)
- Ekran Kartı: 256 MB DirectX 9.0c
- DirectX: DirectX 9.0c
- Depolama: 21 GB boş alan
Napolyon dönemi çok iyi aktarılmış
Gerçekçi savaş atmosferi
Klasikleşmiş Total War oynanışı
Stratejik derinlik epey yüksek