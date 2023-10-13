Total War: NAPOLEON ile kendinizi Napolyon Savaşları'nda bulacaksınız.

Kemal Tavus - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Creative Assembly tarafından geliştirilen ve SEGA tarafından yayınlanan Total War: NAPOLEON, 2010 yılında yayınlandı. Adından da anlaşılacağı üzere Napolyon döneminde geçen bu oyun 1805'ten 1815'e kadar olan dönemi kapsıyor.

Bilindiği üzere stratejik derinliğin en yüksek olduğu yapımlardan biri olan Total War: NAPOLEON ile kendinizi gerçekten savaş alanındaymış gibi hissedeceksiniz.

Sıra tabanlı strateji ile gerçer zamanlı strateji türlerinin birleşimi diyebileceğimiz bir oyun olan Total War: NAPOLEON ile bu iki türün de keyfine varabileceksiniz.

Oldukça gerçekçi ve sürükleyici savaşların bulunduğu bu oyunda kendizi adeta Napolyon gibi hissedeceksiniz. Hiç sıkılmadan saatler boyu oynayabileceğiniz bir yapım olan Total War: NAPOLEON, serinin en nadide oyunlarından bir tanesidir. Napolyon’a ve o döneme ilgi duyuyorsanız muhakkak oynamanız gereken oyunlardan bir tanesidir.

Total War: NAPOLEON İndir

Hemen Total War: NAPOLEON indirin ve Napolyon'un yükselişine ve düşüşüne tanıklık edin. Ordularınızı oluşturun ve düşmanı alt etmek için her şeyi kendiniz için kullanın.

Total War: NAPOLEON Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Microsoft Windows Vista/XP/Windows 7

: Microsoft Windows Vista/XP/Windows 7 İşlemci : SSE2 ile 2,3 GHz CPU

: SSE2 ile 2,3 GHz CPU Bellek : 1 GB RAM (XP), 2 GB RAM (Vista/Windows 7)

: 1 GB RAM (XP), 2 GB RAM (Vista/Windows 7) Ekran Kartı : 256 MB DirectX 9.0c

: 256 MB DirectX 9.0c DirectX : DirectX 9.0c

: DirectX 9.0c Depolama: 21 GB boş alan