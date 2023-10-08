Eski Mısır'da geçen Total War: PHARAOH, ödüllü büyük strateji serisinin en yeni oyunu olarak karşımıza çıkıyor.

Berkcan Aktürk - 25 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Ödüllü strateji oyun serisinin yeni oyunu olan Total War: PHARAOH oyuncularla buluşuyor. Eski Mısır'ı konu alan PHARAOH, 11 Ekim 2023'te piyasaya sürülecek. Gerçek zamanlı muharebeler, sıra tabanlı imparatorluk yönetimi ve etkileyici mekanikleri ile birlikte, nefes kesici bir oyun deneyimi yaşamanıza olanak tanıyor.

Bronz Çağı çöküşü sırasında geçen bu strateji oyununda, ordunuzu en iyi şekilde yönetin ve etkileyici Mısır mimarisinin tadını çıkarın. Doğal afetler, istilalar ve siyasi çekişmelerle dolu bir dönemde krallığınızı oluşturun. Bir firavun olarak oynayın ve halkınıza liderlik edin.

Total War: PHARAOH İndir

İmparatorluğunuzu her geçen gün genişletin. Ayrıca, çok oyunculu modda oynama seçeneği sunan Total War: PHARAOH'ta, arkadaşlarınızla birlikte mücadele edebilirsiniz. Sürekli değişen hava koşullarına karşı önleminizi almalısınız. Kum fırtınası ve yağmur gibi etkenler, savaş anındaki mücadele gücünüzü etkiliyor. Bu nedenle, savaş anında stratejinizi iyi geliştirin ve asker kayıplarınızı aza indirin.

Total War evrenine yeni başlayan oyuncular için zorluk derecesi biraz daha fazla olabilir. Ancak tecrübeli bir oyuncuysanız, çatışmaları ve oyun içi zorluk derecesini arttırabilirsiniz. Genel olarak, Mısır tarihini ve bu tarz aksiyon-strateji oyunlarını seven biriyseniz, Total War: PHARAOH indirerek imparatorluğunuzu en yükseğe taşıyabilirsiniz.

Total War: PHARAOH Sistem Gereksinimleri