Türkiye'nin sosyal medyası Touchapp, yeteneklerinizi ve fikirlerinizi paylaşabileceğiniz bir uygulama.

Hasan Okçu - 19 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Türkiye'nin sosyal medya uygulaması olarak anılan Touchapp, kullanıcıların kendi topluluklarına içerik oluşturucular eklemek için bir profil oluşturmasını sağlıyor. Genel olarak tüm kullanıcıların herhangi bir ayrım olmadan kendi yeteneklerini paylaşabileceği bir uygulama olarak öne çıkıyor.

Touchapp Uygulama İndir

Kullanıcıların kendi videolarını geniş kitlelere yayabilmesi, sorular sorması ve fikirlerini paylaşması için geliştirilen uygulama, dünyaya yetenekleri ve fikirleri göstermenin kolay yollarından biri olma konusunda ciddi adımlarla ilerliyor.

Uygulamaya kullanan herkes, ortak zihne ve zevke sahip insanlara ulaşmada önemli bir rol oynuyor. Benzersiz bir çözüm sunma konusunda emin adımlar atan Touchapp, kişiler arasında değerli bir iletrişim kurmaya teşvik ediyor.

Özel hayat içeriklerini, kullanıcıların mahremiyetini korumaya yönelik önceliklendirme rol alıyor. Sadece aile ve arkadaşlardan seçilmiş bir topluluk oluşturulabiliyor ve içerikleri sadece bu topluluk ile paylaşma imkanı veriyor.

Uygulama içinde her topluma fayda sağlayabilecek topluluk liderleri bulunuyor. Aynı zamanda algoritma takipçi sayısı ve popülerliğe odaklanmadan tüm kullanıcılara eriş erişim fırsatı sağlıyor.

Touchapp Özellikleri