benzersiz mobil oyunlarının arasında yerini alan Tower of Winter, metin temalı RPG oyunudur.

Berkcan Aktürk - 54 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

Tailormade Games tarafından geliştirilen ve bir metin tabanlı RPG oyunu olan Tower of Winter, en benzersiz mobil oyunlarının arasında yer alıyor. Kendine has özellikleri olan bu mobil RPG oyununda, dünyayı saran sonsuz kışı durdurmalı ve kendimizi koruma altına almak zorundayız.

Oyun, bir keşif gezisinde yaşanan felaketten sonra başlıyor. Yaşanan büyük çığ felaketinden sonra, hayatta kalan tek kişi sizsiniz. Grubunuzla birlikte gitmekte olduğunuz uğursuz kuleye artık tek başınıza gitmelisiniz. Aslında oyundaki amacınız basit: Zirveye ulaşın ve dünyanın içinde bulunduğu bu felaketi durdurun. Evet en önemlisi de, hayatta kalmaya çalışın.

Tower of Winter İndir

Metin temalı RPG olmasıyla beraber, içinde boss savaşlarının da olduğu birçok karşılaşmadan geçeceksiniz. Siz de Tower of Winter indirin ve güçlü tanrılarla efsanevi savaşlar verin.

Tower of Winter Özellikleri