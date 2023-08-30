Tower of Winter
- Lisans ÜCRETSİZ
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- Üretici Tailormade Games
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benzersiz mobil oyunlarının arasında yerini alan Tower of Winter, metin temalı RPG oyunudur.
Tailormade Games tarafından geliştirilen ve bir metin tabanlı RPG oyunu olan Tower of Winter, en benzersiz mobil oyunlarının arasında yer alıyor. Kendine has özellikleri olan bu mobil RPG oyununda, dünyayı saran sonsuz kışı durdurmalı ve kendimizi koruma altına almak zorundayız.
Oyun, bir keşif gezisinde yaşanan felaketten sonra başlıyor. Yaşanan büyük çığ felaketinden sonra, hayatta kalan tek kişi sizsiniz. Grubunuzla birlikte gitmekte olduğunuz uğursuz kuleye artık tek başınıza gitmelisiniz. Aslında oyundaki amacınız basit: Zirveye ulaşın ve dünyanın içinde bulunduğu bu felaketi durdurun. Evet en önemlisi de, hayatta kalmaya çalışın.
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Metin temalı RPG olmasıyla beraber, içinde boss savaşlarının da olduğu birçok karşılaşmadan geçeceksiniz. Siz de Tower of Winter indirin ve güçlü tanrılarla efsanevi savaşlar verin.
Tower of Winter Özellikleri
- Tehlikeli tehditlerle dolu karanlık, efsanevi dünyada hayatta kalın.
- Metin ve Rogue karışımı olan oyunun tadını çıkarın.
- Sıra tabanlı savaş sistemi ile birlikte, stratejik düşünün ve oyunun hakimi olun.
- Kahramanınıza verebileceğiniz çeşitli yeteneklerin sahibi olun.
- Cesaretinizi gösterin ve zorlu mücadeleler verin.
- Dikey ekranlar için optimize edilmiş zorlu, TRPG tarzı maceralar.