Kasvetli savaş atmosferinde geçen üçüncü şahıs aksiyon oyunu arayanlar için muhteşem bir oyun. Hemen Trench Tales’e bir göz atın.

Kemal Tavus - 38 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Trench Tales, Talking Drums tarafından geliştirilen ve Crytivo tarafından yayınlanan, alternatif bir I. Dünya Savaşı’nda geçen hikaye odaklı bir üçüncü şahıs aksiyon oyunudur. 6 Mayıs 2025'te Steam'de erken erişime açılması planlanan oyun sizleri kasvetli savaşın harap ettiği bir dünyaya davet ediyor.

Oyunda gizemli güçler tarafından bu karanlık dünyaya çağrılan yalnız bir savaşçıyı kontrol ediyorsunuz. Göreviniz bu çağrının ardındaki sırları çözmek ve bu karanlık evrenden kurtulmanın yolunu bulmak. Yolculuğunuz boyunca siperler, kaleler ve bataklıklar gibi çeşitli mekanlarda ilerlerken, düşmüş askerler ve güçlü savaş lordlarıyla karşılaşacaksınız.

Trench Tales, oyunculara zaman yavaşlatma, enerji patlamaları ve hızlı iyileşme gibi doğaüstü yetenekler sunuyor. Ayrıca duvarların arkasını görebilme yeteneği sayesinde stratejik avantaj elde edebilirsiniz. Silah özelleştirme sistemi ile tabancalardan ağır makinelilere kadar geniş bir cephaneliği kişiselleştirebilir, susturucular ve geri tepme azaltıcı eklentilerle silahlarınızı geliştirebilirsiniz.

Trench Tales İndir

Siz de hemen Trench Tales indirin ve farklı bir Dünya Savaşı’nda siperden sipere mücadele edin.

Trench Tales Sistem Gereksinimleri