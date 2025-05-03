Trench Tales
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 6.84 GB
- Üretici Talking Drums
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Kasvetli savaş atmosferinde geçen üçüncü şahıs aksiyon oyunu arayanlar için muhteşem bir oyun. Hemen Trench Tales’e bir göz atın.
Trench Tales, Talking Drums tarafından geliştirilen ve Crytivo tarafından yayınlanan, alternatif bir I. Dünya Savaşı’nda geçen hikaye odaklı bir üçüncü şahıs aksiyon oyunudur. 6 Mayıs 2025'te Steam'de erken erişime açılması planlanan oyun sizleri kasvetli savaşın harap ettiği bir dünyaya davet ediyor.
Oyunda gizemli güçler tarafından bu karanlık dünyaya çağrılan yalnız bir savaşçıyı kontrol ediyorsunuz. Göreviniz bu çağrının ardındaki sırları çözmek ve bu karanlık evrenden kurtulmanın yolunu bulmak. Yolculuğunuz boyunca siperler, kaleler ve bataklıklar gibi çeşitli mekanlarda ilerlerken, düşmüş askerler ve güçlü savaş lordlarıyla karşılaşacaksınız.
Trench Tales, oyunculara zaman yavaşlatma, enerji patlamaları ve hızlı iyileşme gibi doğaüstü yetenekler sunuyor. Ayrıca duvarların arkasını görebilme yeteneği sayesinde stratejik avantaj elde edebilirsiniz. Silah özelleştirme sistemi ile tabancalardan ağır makinelilere kadar geniş bir cephaneliği kişiselleştirebilir, susturucular ve geri tepme azaltıcı eklentilerle silahlarınızı geliştirebilirsiniz.
Trench Tales İndir
Siz de hemen Trench Tales indirin ve farklı bir Dünya Savaşı’nda siperden sipere mücadele edin.
Trench Tales Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 7, 64-bit
- İşlemci: NVIDIA GTX 1060 / AMD FX 4350
- Bellek: 8 MB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 10y0 / AMD Radeon Radeon 6600
- DirectX: Sürüm 10
- Depolama: 7 GB kullanılabilir alan