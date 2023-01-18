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Tubi TV APK - Ücretsiz Film ve Dizi

Tubi TV APK - Ücretsiz Film ve Dizi

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Tubi TV APK, ücretsiz hd film ve Tv izleme uygulaması. Platform üzerinden binlerce filmi ücretsiz izleyebilirsiniz.

Erkan Calp
Erkan Calp -

Tubi TV APK, ücretsiz film ve dizi izleyebileceğiniz popüler android uygulamalardan biridir. Hollywood stüdyolarından filmler ve TV şovları, Kore filmleri, Japonya'da yayınlanan yepyeni anime diziler, belgesellerle dopdolu içerik sunan uygulama, abonelik istemiyor; kredi kartınızla kaydolmanız gerekmiyor.

Tubi TV APK İndir

Tubi TV Türkçe ile telefon, tablet, televizyondan yabancı film ve dizi izlemeyi seven kişilerin favori mobil uygulamalarından biri oldu. Sadece Android platformunda 10 milyon indirmeyi geçen ücretsiz tv ve film uygulaması, içeriğini her Cuma günü güncelliyor. Her hafta binlerce film ve tv şovuna yenileri ekleniyor. İster mobil cihazınızda ister Chromecast ile Akıllı TV’nizde büyük ekranda Tubi TV izleyin. Cihaz senkronizasyon özelliğiyle bir cihazda başladığınız film, diziye diğer cihazdan kaldığınız yerden devam edin.

Tubi TV Özellikleri

  • Ücretsiz HD Film izleyin
  • Her hafta güncellenen binlerce farklı film ve dizi seçeneği
  • Aktör yada türe göre filmleri bulun
  • İzleme sırası oluşturun