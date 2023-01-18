Tubi TV APK - Ücretsiz Film ve Dizi
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 15,346
- DOSYA BOYUTU 74.00 MB
- Üretici Tubi TV
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Tubi TV APK, ücretsiz hd film ve Tv izleme uygulaması. Platform üzerinden binlerce filmi ücretsiz izleyebilirsiniz.
Tubi TV APK, ücretsiz film ve dizi izleyebileceğiniz popüler android uygulamalardan biridir. Hollywood stüdyolarından filmler ve TV şovları, Kore filmleri, Japonya'da yayınlanan yepyeni anime diziler, belgesellerle dopdolu içerik sunan uygulama, abonelik istemiyor; kredi kartınızla kaydolmanız gerekmiyor.
Tubi TV APK İndir
Tubi TV Türkçe ile telefon, tablet, televizyondan yabancı film ve dizi izlemeyi seven kişilerin favori mobil uygulamalarından biri oldu. Sadece Android platformunda 10 milyon indirmeyi geçen ücretsiz tv ve film uygulaması, içeriğini her Cuma günü güncelliyor. Her hafta binlerce film ve tv şovuna yenileri ekleniyor. İster mobil cihazınızda ister Chromecast ile Akıllı TV’nizde büyük ekranda Tubi TV izleyin. Cihaz senkronizasyon özelliğiyle bir cihazda başladığınız film, diziye diğer cihazdan kaldığınız yerden devam edin.
Tubi TV Özellikleri
- Ücretsiz HD Film izleyin
- Her hafta güncellenen binlerce farklı film ve dizi seçeneği
- Aktör yada türe göre filmleri bulun
- İzleme sırası oluşturun
Tubi - Watch Movies & TV Shows
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 1,544
- DOSYA BOYUTU 173.30 MB
- Üretici Tubi TV
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Binlerce film ve diziyi ücretsiz olarak online izleyin.
Tubi - Watch Movies & TV Shows, binlerce film ve diziyi ücretsiz olarak izleyebileceğiniz bir mobil uygulama. Komediden dramaya, çocuk filmlerinden klasiklere, Kore filmlerinden animelere belgesellere herkes için izlenebilecek bir şeyler var. iPhone, iPad, Apple TV’nizde yabancı film ve dizi izliyorsanız, Türkçe altyazı ya da dublaj takıntınız yoksa tam size göre.
Mobilden, TV’den film ve dizi izlemeyi seviyorsanız Tubi’yi tavsiye ederim. Tamamıyla ücretsiz, abonelik gerektirmiyor, kredi kartı istemiyor. Diğer ücretsiz film uygulamalarından farklı olarak Lionsgate, MGM, Paramount gibi ünlü stüdyoların ödüllü film ve dizileri yer alıyor. Tür olarak yok yok. Gerçekten geliştiricinin de söylediği gibi herkes için bir şeyler var. Aramayla sadece belli bir film ve türde içeriklere değil, sevdiğiniz aktörün tüm film ve dizilerine de kolayca ulaşabiliyorsunuz. Dizilerde de filmlerde de izleme sırası oluşturabiliyorsunuz.
Tubi TV Özellikleri
- En büyük yıldızları, filmleri ve dizileri tamamen ücretsiz izleyin.
- En çok izlenen ve gizli kalmış en iyi filmleri keşfedin.
- Netflix’de olmayanlar bölümünü de içeren eşsiz kategorilere göz atın.
- Kendi kişisel video kuyruğunuzu oluşturun ve düzenleyin.
- Kaldığınız yerden devam edin.
- En yeni anime, Kore dramaları, pembe diziler, gerçeklik gösterileri ve daha fazlasını keşfedin.
- Her hafta eklenen yeni videolara göz atın.
- Apple TV, Roku, Xbox, Amazon ve diğer online cihazlar arasında hesabınızı eşitleyin.
- Chromecast ve Airplay ile televizyonunuza yansıtın.
- tubitv.com adresinden webde izleyin.