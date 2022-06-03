TUNIC Windows platformu için yayınlanan keşif ve bulmaca oyunudur.

Doğukan Çağlakpınar - 14 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

2022 yılına girmemiz ile birlikte oyun dünyasındaki hareketlilik de artmaya başladı. 2022’nin yarısına geldiğimiz şu günlerde yepyeni oyunlar platformlardaki yerini almaya başladı. Şu sıralar ilgi çekmeye başlayan oyunlar arasında yer alan Tunic, keşif ve bulmaca oyunu olarak ifade ediliyor. Tunic Team tarafından geliştirilen başarılı bulmaca oyunu, Finji tarafından Steam üzerinde lansmana çıktı. Mart 2022’de lansmana çıkan başarılı oyun, Steam üzerinde bilgisayar oyuncuları tarafından ‘çok olumlu’ olarak değerlendiriliyor. 3D grafik açılarına sahip olan yapımda oyuncular ilerlemeye dayalı bir oynanış ile eğlenceli dakikalar geçiriyorlar.

Tunic Özellikleri

3D grafik açıları,

Keşif ve bulmacalarla dolu bir dünya,

Birbirinden zor bulmacalar,

Tek oyunculu bir oynanış,

Türkçe dahil 26 farklı dil seçeneği,

Başarılı ses tasarımı,

Zengin içerik,

İlerlemeye dayalı bir oynanış,

Çeşitli ipuçları,

Steam üzerinde lansmana çıkan ve günümüzde ilgiyle oynanmaya devam edilen Tunic indir, oyunculara birbirinden zorlu bulmacaları keşfetme ve çözme fırsatı veriyor. İlerlemeye dayalı olarak oynanabilen başarılı oyun, Türkçe dil desteğine de sahip. Dünyanın dört bir yanından oyunculara zengin bir içerik deneyimleme fırsatı veren başarılı oyun, tek oyunculu bir oynanış üzerine kurulu. Oyuncular ilerledikçe daha zorlu bulmacalar ile karşılaşacak, eğlenceli anlar yaşayacaklar.

Yayınlanmasından kısa süre sonra düzenli olarak güncellemeler almaya devam edilen yapım, cazip fiyat etiketi ile satışlarına devam ediyor.

Tunic İndir

Steam üzerinde lansmana çıkan oyun, başarılı satışlar gerçekleştirmeye devam ediyor. Oyun Türkçe dahil 28 farklı dil desteğine sahip. Bulmaca oyunları arasında yer alan yapım, olumlu değerlendirmeler alıyor.

Tunic Sistem Gereksinimleri

MİNİMUM:

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel i5 Quad-Core, 2.7 GHz

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: GTX 660 / RX 460

Depolama: 2 GB kullanılabilir alan

İlave Notlar: Gamepad or Controller Recommended.

ÖNERİLEN:

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel i5 Quad-Core, 3 GHz

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: GTX 1080 Ti / RX Vega 64

Depolama: 2 GB kullanılabilir alan

İlave Notlar: Gamepad or Controller Recommended