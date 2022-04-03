Turing Çeviri Programı sayesinde kolaylıkla İngilizce-Türkçe çeviri yapma şansına sahip olabilirsiniz.

Can Çevrim - 9 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Türkçe-İngilizce ve İngilizce-Türkçe çeviri yaparken kullanabileceğiniz Turing Çeviri Programı, en eski ve en popüler çeviri programları arasında kendisine yer bulmaktadır. Ücretsiz bir program olan Turing, sizin için basit cümleleri kolaylıkla çevirmektedir. Uygulamayı hızlı bir şekilde kullanarak anında çeviriler yapabilir, gündelik hayatınızda rahatlıkla kullanabilirsiniz.

Kurulum gerektirmeyen programı, sitemizden indirdikten sonra, zip dosyasını açarak kullanmaya başlayabilirsiniz. Turing aynı zamanda İngilizce'yi daha hızlı öğrenebilmeniz için içerisinde bir çok İngilizce hikaye barındırmaktadır. Bu hikayeleri kelime kelime çevirerek, hem kelime haznenizi geliştirmiş olacaksınız hem de İngilizce'yi okuyarak öğreneceksiniz. Oldukça kolay bir kullanıma ev sahipliği yapan uygulamanın sadece Windows sürümü yer alırken kullanıcılarda uygulama sayesinde İngilizce içerikler öğrenmeye devam ediyorlar. Kurulum gerektirmeyen yapısı ile anında çalışmaya başlayan uygulama ücretsiz yapısı ile de yüzleri güldürüyor.

Turing Çeviri Programı(İngilizce Türkçe - Türkçe İngilizce) Özellikleri

Ücretsiz,

Türkçe - İngilizce, İngilizce - Türkçe çeviri,

Sesli çeviri,

Hazır hikaye çevirisi,

Sözlüğe sözcük ekleyebilme,

Cümle ve dökümanları kolaylıkal çevirebilme,

Kurulumsuz kullanım,

Basit yapı,

Turing Çeviri Programı'nın güzel özelliklerinden birisi de program içerisinde kayıtlı olmayan kelimeleri istediğiniz gibi programa girebilmenizdir. Böylelikle eksik kelime kalmayacak ve bir yandan siz de kendi kelime arşivinizi oluşturmuş olacaksınız.

Turing Çeviri Programı İndir (İngilizce Türkçe - Türkçe İngilizce)

Windows platformu için yıllar önce basit bir çeviri programı olarak yayınlanan Turing Çeviri Programı oldukça başarılı bir yapıya sahip. Kullanıcılar tarafından basit adımlar yardımıyla çeviriler yapmaya fırsat veren uygulama, hem Türkçe - İngilizce hem de İngilizce Türkçe çeviriler yapma özelliği taşıyor. Bir dönem üniversite öğrencileri tarafından yoğun bir şekilde kullanılan sözlük günümüzde pek de hatırlanmıyor desek yeridir. Dünyanın dört bir yanındaki insanlar Google Translate yardımı ile çevirilerine devam ederken,