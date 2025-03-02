Hemen Turok: Origin indirin ve bu benzersiz maceraya dalış yapın.

Kemal Tavus - 21 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Turok: Origins, efsanevi Turok savaşçıları olarak vahşi dinozorlar ve galaksideki tüm insan yaşamını yok etmeyi amaçlayan korkunç bir uzaylı tehdidine karşı mücadele etmenizi sağlar. Gelişmiş silahlar ve yeteneklerle düşmanlarınıza karşı yıkıcı saldırılar düzenleyin ve cephaneliğinizi geliştirmek için düşmanlarınızın DNA'larını kullanın. Bu yüksek riskli maceraya tek başınıza veya arkadaşlarınızla birlikte atılın ve insanlığı kurtarmanın anahtarını elinizde tutan gizemleri çözün.

Saber Interactive tarafından geliştirilen ve yayınlanan Turok: Origins, tek başına veya arkadaşlarla birlikte oynanabilir.

Turok: Origins, oyunculara çeşitli dinozorlar, yaratıklar ve zorlu boss'lara karşı tek başına veya bir ekip olarak savaşma imkanı sunar. Düşmanlar, oyuncuların becerilerini sınamak için karada, havada, bataklıklarda ve mağaralarda saldırır.

Turok: Origin İndir

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Turok: Origin Sistem Gereksinimleri

Turok: Origin sistem gereksinimleri henüz açıklanmadı.