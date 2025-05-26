Ormanda yaşayan bir rakunu canlandırdığınız Twilight Tails, oyunculara benzersiz bir hayatta kalma deneyimi sunuyor.

Berkcan Aktürk - 2 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Twilight Tails, oyuncular hayatta kalma deneyimi sunan bir aksiyon oyunudur. Özgün bir hikayeye ve karaktere sahip olan Twilight Tails oyununda, ormanda gezinen bir rakunun yerine geçiyorsunuz. Amacınız, zorlu koşullarda hayatta kalmak, maceralara atılmak ve ormanın her köşesini keşfetmektir.

Sadece tek başınıza değil, aynı zamanda arkadaşlarınızla birlikte Co-op modunda oynayabilir ve avcılardan birlikte korunabilirsiniz. Sorumluluklarınızı paylaşın, yiyecek ve içecek toplayın, ortamı keşfedin ve gerçekçi vahşi ortamda bir rakunun yaşadıklarını deneyimleyin.

Twilight Tails İndir

Her ne kadar bir rakunu kontrol ediyor olsanız da, yiyecek ve içecekten sonra en önemli şey barınak inşa etmektir. Barınaklar inşa edin, tuzaklar kurun ve kendi bölgenizi oluşturun. Tuzaklarınızı hem dış etkenlerden korunmak hem de avlanmak için kullanabilirsiniz.

Vahşi doğada olduğunuz unutmayın. Yırtıcı hayvanlardan kaçınmalı ve onları kızdıracak hamleler yapmamalısınız. Doğadaki hayvanların aksine oyuncuları en çok yoran şey, değişen hava koşullarıdır diyebiliriz. Fırtınalar, kar yağışları ve yağmur gibi dış etkenlerden korunmak için barınağınızı sağlamlaştırın.

Her çalının, ağacın veya mağaranın kendine has sırları bulunuyor. Güzel ve zorlu bir maceraya atılmak istiyorsanız, Twilight Tails indirin ve kendinizi birkaç saatliğine rakun gibi hissedin!

Twilight Tails Sistem Gereksinimleri