Eski tarz FPS oyunlarını özlediniz mi? ULTRAKILL indirin ve bu aşırı hızlı FPS oyununda combo yaparak önünüze çıkan her şeyi öldürün.

Kemal Tavus - 27 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Arsi "Hakita" Patala tarafınfan geliştirilen ve New Blood Interactive tarafından yayınlanan ULTRAKILL, sizlere daha önce görmediğiniz hızda bir FPS oyunu deneyimi sunuyor. 90’lar sonu görselliğiyle dikkatleri üzerine çeken ULTRAKILL’de kan ve vahşet bir saniye olsun bile dinmiyor.

Yetenek bazlı bir oynayış sunan ULTRAKILL’de combo yaparak puan toplayabiliyorsunuz. Bir arena shooter’ı olan ULTRAKILL, aşırı gürültülü müzikleriyle nabzınızı sürekli yüksek tutacak bir yapım.

Tek kişilik bir oynanış vadeden ULTRAKILL erken erişim olarak 2020 yılında çıkış yaptı. İrili ufaklı güncellemeler ile sürekli gelişen ULTRAKILL bizlere daha pürüzsüz bir FPS deneyimi sunmaya çalışıyor.

ULTRAKILL İndir

Hemen ULTRAKILL indirin ve yüksek skorlar elde ederek tüm bölümleri bitirmeye çalışın. Combolarınızı biriktirerek en yüksek skora ulaşmaya çalışın ve bu aşırı gürültülü oyunda önünüze gelen her şeyi yok edin.

ULTRAKILL Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi : Windows 7 64-bit ya da daha iyisi

: Windows 7 64-bit ya da daha iyisi İşlemci : 2.4GHZ Dual Core işlemci ya da daha iyisi

: 2.4GHZ Dual Core işlemci ya da daha iyisi Bellek : 2 GB RAM

: 2 GB RAM Ekran Kartı : GeForce 9800GT ya da eş değeri

: GeForce 9800GT ya da eş değeri DirectX : Sürüm 9.0

: Sürüm 9.0 Depolama: 2 GB kullanılabilir alan