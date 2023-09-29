Laura'nın geçmişi ve geleceği hakkında sırları ortaya çıkardığımız Underground Blossom APK'da, bulmacaları çözün ve hikayeyi tamamlayın.

Berkcan Aktürk - 2 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Laura Vanderboom'un hayatı ve anıları arasında yolculuk yaptığınız Underground Blossom APK'da, yeraltına inin ve eşsiz bulmacaları çözün. Her bir sır ve bulmaca kafanızı çok karıştıracaktır. Lakin hepsinin üstesinden gelerek, hikayeyi tamamlaya çalışın.

İstasyondan istasyona seyahat edin. Her bir metro istasyonu, Laura'nın geçmişinden veya geleceğinden bir anı gösterecektir. Neredeyse her istasyonda çeşitli bulmacalara kafa yorun ve binmek için doğru metroyu bulun. Gizemlerle ve elbette zorlu bulmacalarla dolu Underground Blossom oyununda, sürükleyici bir deneyim yaşayın.

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Her metro istasyonunda, saklı olan potansiyel sırları ortaya çıkarın ve başarımların kilidini açın. Geçtiğiniz her seviyede ve istasyonda daha zorlu olaylar ve anılar sizi bekliyor olacak. Hepsinin üstesinden kolayca gelin ve Laura'nın zihnini kurtarın.

7 benzersiz metro istasyonuna seyahat edeceksiniz. Oyunun tahmini oynanma süresi, yaklaşık iki saat civarındadır. Laura Vanderboom'un yaşamı, anıları ve potansiyel geleceği sizin elinizde olacaktır. Siz de Underground Blossom APK indirerek, hikayeli bulmaca macerasının tadını çıkarın.