Unravel ile siz de bu benzersiz dünyaya adım atın. Fizik tabanlı bulmacalar çözün ve eğlenmenize bakın.

Kemal Tavus - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Coldwood Interactive tarafından geliştirilen ve Electronic Arts tarafından yayınlanan Unravel 2016 yılında yayınlandı. Tek kişilik bir oyun tecrübesi sunan Unravel; platform, macera ve bulmaca türlerinin harmanlanması ile oluşturulmuş oldukça hoş bir oyun. 7’den 77’ye herkese hitap edebilecek bir oyun olan Unravel, aile dostu oyunlar denildiği zaman akıllara gelen yapımlardan biridir.

Oyunda Yarny isminde pamuk ipliğinden yapılmış sevimli mi sevimli, sempatik bir karakteri yönlendiriyoruz. Kuzey İskandinavya’dan ilham alınarak oluşturulmuş ortamlarda geçen bu oyun sizden fizik tabanlı bulmacaları çözmenizi bekliyor.

İpliğinizi kullanarak pek çok sorunun üstesinden geldiğiniz bu oyunda sizleri eğlenceli ve bir o kadar da hayat dolu bir hikaye bekliyor.

Unravel İndir

Unravel indirin ve bu benzersiz platform oyununu tecrübe etmeye başlayın. Aksiyon dolu anlar yaşayın ve zekanızı kullanarak bulmacaları çözerek ilerleyin.

Unravel Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi : Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64-bit

: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64-bit İşlemci : Intel Core 2 Duo, 2.4GHz ya da AMD Athlon Phenom X2 2.8Ghz AMD

: Intel Core 2 Duo, 2.4GHz ya da AMD Athlon Phenom X2 2.8Ghz AMD Bellek : 4 GB RAM

: 4 GB RAM Ekran Kartı : GeForce 450GT ya da Radeon HD 5750 ya da daha iyisi, 512 Mb ya da daha fazlası

: GeForce 450GT ya da Radeon HD 5750 ya da daha iyisi, 512 Mb ya da daha fazlası DirectX: Sürüm 11