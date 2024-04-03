Unrecord, gerçekten ayırt etmesi zor grafikleri ile aklımızı başımızdan almaya geliyor.

Kemal Tavus - 24 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

DRAMA tarafından geliştirilen ve yayınlanan Unrecord’un çıkış tarihi henüz açıklanmadı. Unrecord’un oynanış videoları paylaşıldığı anda bütün dikkatleri üzerine topladı ve sosyal medyada viral oldu. Oyun mu yoksa gerçek mi olduğu anlaşılamayan bu oyunda inanılmaz gerçekçi grafikler kullanılmış.

Pek çok kişi bu oyunun bir aldatmaca olduğu düşünce de geliştirici ekip bunun gerçek olduğunu kanıtlamak amacıyla oyun motoru içerisinden görseller ve videolar da paylaştı. İzleyen herkesin ağzını açık bırakan Unrecord umuyoruz ki çıkışını yapar ve bizler de oynayabiliriz.

Unrecord’un grafiklerinden sonra dikkat çeken ikinci önemli özelliği ise body cam (vücut kamerası) bakış açısı ile oynanan bir oyun olması. Genellikle özel kuvvetlerin ve polislerin üzerinde bulunan bu kamera hem sivillerin hem de taşıyanın güvenliğini sağlamak için kullanılıyor. Bu bakış açısı ile Unrecord oynamak oldukça farklı bir deneyim olacak gibi gözüküyor.

Unrecord daha şimdiden çok büyük bir etki yaptı. Öyle ki başka geliştiriciler de vücut kamerasından gördüğümüz başka oyunları yapmanın yollarını aramaya başladılar. Bakalım bu yeni trend oyunları nasıl etkileyecek?

Unrecord İndir

Unrecord indirilmeye açık değil ancak oyunun Steam sayfasına giderek Unrecord’u istek listenize ekleyebilirsiniz.

Unrecord Sistem Gereksinimleri

Unrecord için henüz sistem gereksinimleri açıklanmadı.