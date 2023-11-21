Heavy Metal ile bezenmiş, bilim kurgu soslu bir aksiyon oyunu mu arıyorsunuz? Valfaris tam aradığınız o oyun olmaya aday.

Kemal Tavus - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Steel Mantis tarafından geliştirilen ve Big Sugar tarafından yayınlanan Valfaris 2019 yılında piyasaya sürüldü. Uzayın karanlık köşelerinde geçen bir 2D aksiyon/platform oyunu olan Valfaris muhteşem piksel grafikleri ve Heavy Metal parçaları ile size benzersiz bir oyun deneyimi vadediyor.

Vahşet dozu epey yüksek bir oyun olan Valfaris 80’lerden epey ilham almış bir yapım. O dönemin filmlerinden ve oyunlarından bol miktarda esinlenen Valfaris size zor ama bir o kadar da eğlenceli bir oyun sunuyor.

Epey beğenilen Valfaris’in yeni bir oyunu da duyuruldu. Geliştirici ekip ilk oyunun başarısından memnun olmuş olacak ki ikinci oyun için kolları sıvamış.

Valfaris’teki Yeni Oyun + ile birlikte oyunu tekrar tekrar oynayabilirsiniz. Tüm silahlarınız ve yükseltmeleriniz ile birlikte daha zorlu ve çetin bir oyun sizleri bekliyor. Tekrar oynanabilirliği epey yükselten bu sistem sayesinde oyunda uzun vakit geçirebilirsiniz.

Valfaris İndir

Siz de hemen Valfaris indirin ve bu aksiyon dolu platform oyununda hız kesmeden mücadele edin. Karşınıza çıkan tüm yaratıkları kesin ve yolunuza çıkan düşmanların üstesinden gelin.

Valfaris Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Windows XP, Vista, 7 ya da 8

: Windows XP, Vista, 7 ya da 8 İşlemci : 1.5 Ghz ya da daha iyisi

: 1.5 Ghz ya da daha iyisi Bellek : 1 GB RAM

: 1 GB RAM Depolama: 700 MB kullanılabilir alan