Valiant Hearts APK sadece Netflix üyelerine özel olarak hazırlanmış mobil bir oyundur. Mobilde macera ve savaş oyunu severlere tavsiye edilir.

Yusuf Ekrem - 53 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Valiant Hearts APK yalnızca Netflix üyelerinin oynayabileceği Birinci Dünya Savaşı temalı bir macera oyunudur. Valiant Hearts: The Great War serisinin devamı olan oyunda isimsiz bir kahraman olarak bulmacaları çöz, kaosla başa çık ve yaralıları iyileştir. Netflix’in yeni projelerinden olan Valiant Hearts: Coming Home’da Türkçe de dahil olmak üzere 16 dil desteği bulunuyor. İnternet bağlantısı gerekmeden istediğiniz yerde Valiant Hearts: Coming Home oynayabilirsiniz.

Valiant Hearts APK İndir

BAFTA ödülü kazanan Valiant Hearts APK yeni seride 1. Dünya Savaşı’ndaki sıradan insanların başına gelenleri konu alıyor. Savaşta batı cephesinde yaşananlar birebir oyuna yansıtılmış. 12 yaşından büyüklere uygun Valiant Hearts: Coming Home’da savaşın ortasında kalan kardeşler birbirlerini bulmaya çalışıyor. Bu macera kardeşlerin yeni insanlarla tanışmalarına ve yeni görevlere vesile oluyor. Birinci Dünya Savaşı’nda kardeşlerin birbirini bulmasına siz de yardım edin. Oyun Ubisoft ve Old Skull Games tarafından geliştirildi.

Valiant Hearts Özellikleri

Valiant Hearts: Coming Home grafik roman tarzında işlenmiş animasyon oyunudur. Savaşın eşsiz grafiklerle anlatıldığı oyun, sanatsal açıdan ne kadar ileride olduğunu oynayanlara gösteriyor.

Ubisoft ve Old Skull Games tarafından geliştirilen oyunda dört farklı karakter bulunuyor. Bu karakterler arasında istediğini oynayabilirsin. Savaşın ortasında kalan bu karakterleri umutlu günlere götürebilirsin.

Valiant Hearts APK ilerledikçe farklı maceralara yelken açar. Bulmacalar, kaos dolu zamanlar, yaralı askerleri iyileştirme, müzik çalma gibi farklı özellikleri bu oyunda bulabilirsin.

Oyun Birinci Dünya Savaşı’nda yaşanan olayları bünyesinde barındırıyor. Kahramanınla çıktığın bu yolda Büyük Savaş’ta yaşanan hadiseleri tüm detaylarıyla göreceksin. Savaştaki gerçek resimlerle süslenen macerada Birinci Dünya Savaşı’na dair bilgi seviyen daha da artacak.