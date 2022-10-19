Android telefonlarda en çok oynanan mafya oyunlarından Vegas Gangsteri APK'yı sitemizden ücretsiz indirebilirsiniz.

Erkan Calp - 12 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Günümüzün en popüler oyun geliştirici ve yayıncılarından bir tanesi olan Gameloft, yepyeni oyunlar ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Mafya temalı popüler oyunu olan Vegas Gangsteri APK oyunculara aksiyon ve rekabet dolu anlar sunuyor.

Günahlar şehri Las Vegas'ı farklı bir açıdan oyunculara sunan Vegas Gangsteri APK indir ile gerilime ve aksiyona doyacaksınız. Açık bir şehirde geçen oyunda TPS görevleriyle şehri keşfedebilecek, mafya kartelleri ile boks yapabilecek, final ödülleri kazanabilecek, birbirinden farklı çetelere karşı mücadele edebileceksiniz.

Vegas Gangsteri APK İndir

Vegas Gangsteri APK son sürüm, ücretsiz olarak indirilip oynayabileceğiniz bir mobil mafta oyunudur. Eğer bir suçlu olarak şehri elde etmek istiyorsanız aradığınız oyun Vegas Gangsteri android son sürüm demektir. Oyunu hemen akıllı cihazınıza indirip, çatışmaya başlayabilirsiniz.

Vegas Gangsteri Hileleri

80'den fazla hikaye temalı görev,

Yüzlerce farklı silah,

Yan görevler ile çeşitli ödüller,

Açık dünya da özgürce dolaşabilme,

Oynaması ücretsiz,

Aksiyon ve gerilim yüklü bir oynanış,

TPS görevleri,

Özelleştirilebilir silah ve diğer ekipmanlar,

Fantastik görsel efektler,

Etkileyici ses efektleri,

Hikaye temalı bir oynanışa ev sahipliği yapan ve oyunculara zengin bir içerik sunan yapım, günümüzde hem Android hem de iOS platformunda milyonlarca oyuncu tarafından oynanıyor. Çeşitli klan ve çetelere karşı mücadele edecek olan oyuncular, bir suçlu olacak ve kendilerine verilen görevleri başarmaya çalışacaklar. Adım adım mafya olma yolunda ilerleyecek olan oyuncular, ne kadar suç işler ne kadar illegal işe bulaşırlarsa o kadar hızlı seviye yükseltebilecekler. çeşitli araçların ve silahlarında yer aldığı oyun içerisinde, çeşitli yarışlar da oyuncuların karşılarına çıkacak aktiviteler arasında yer alıyor. Farklı araç türleri, farklı giysiler, çeşitli toplanabilir içerikler de oyun içerisinde karşınıza çıkacak özellikler arasında yer alıyor. Oyuncular açık bir şehirde gece gündüz döngüsü eşliğinde çatışmalara dahil olabilecek, çetelere ve polislere karşı kan kusturmaya çalışacaklar.

Yıllardır hem Android hem de iOS platformunda düzenli olarak güncellemeler alan ve aldığı bu güncellemeler ile sürekli yeni içerikler sunan Vegas Gangsteri APK indir, gün geçtikçe oyuncu kitlesini de artırmaya devam ediyor.