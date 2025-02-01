VR oyuncuları için geliştirilen Virtual Sniper, düşmanlarınızı alt etmeye çalıştığınız bir keskin nişancı oyunudur.

Berkcan Aktürk - 5 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Henüz daha piyasaya sürülmemiş olan Virtual Sniper, oyunculara VR keskin nişancı deneyimi sunmaktadır. VR oyuncuları için gerçekçi bir aksiyon oyunu olan Virtual Sniper'da, haritayı keşfedin, düşmanları tespit edin ve silahınızı kullanarak görevleri tamamlayın.

Çeşitli haritalarda farklı görevlerle karşı karşıya kalacaksınız. Toplamda 3 haritaya ev sahipliği yapan bu oyunda, hedefleri vurarak para kazanacaksınız.

Yeni silahlar kazanmak istiyorsanız, paranızı biriktirin ve yeni silahların kilidini açın. Görevler gittikçe zorlaşacak ve düşman çeşitliliği artacaktır. Bu yüzden silah özelleştirmeleriniz büyük önem taşıyor.

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VR için keskin nişancı oyunu olan Virtual Sniper'ı indirin ve siz de silahlarınızı kullanarak aksiyon dolu anlar yaşayın!

Virtual Sniper Sistem Gereksinimleri