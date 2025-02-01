Virtual Sniper
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 3.91 GB
- Üretici Revino Games
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VR oyuncuları için geliştirilen Virtual Sniper, düşmanlarınızı alt etmeye çalıştığınız bir keskin nişancı oyunudur.
Henüz daha piyasaya sürülmemiş olan Virtual Sniper, oyunculara VR keskin nişancı deneyimi sunmaktadır. VR oyuncuları için gerçekçi bir aksiyon oyunu olan Virtual Sniper'da, haritayı keşfedin, düşmanları tespit edin ve silahınızı kullanarak görevleri tamamlayın.
Çeşitli haritalarda farklı görevlerle karşı karşıya kalacaksınız. Toplamda 3 haritaya ev sahipliği yapan bu oyunda, hedefleri vurarak para kazanacaksınız.
Yeni silahlar kazanmak istiyorsanız, paranızı biriktirin ve yeni silahların kilidini açın. Görevler gittikçe zorlaşacak ve düşman çeşitliliği artacaktır. Bu yüzden silah özelleştirmeleriniz büyük önem taşıyor.
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VR için keskin nişancı oyunu olan Virtual Sniper'ı indirin ve siz de silahlarınızı kullanarak aksiyon dolu anlar yaşayın!
Virtual Sniper Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 10 or newer
- İşlemci: Intel Core i3 3,20GHz / AMD Phenom II X4 955 3,2 GHz
- Bellek: 4 GB RAM
- Ekran Kartı: GTX 1070 / AMD RX 570
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 4 GB kullanılabilir alan
- Ses Kartı: All
- VR Desteği: OpenXR