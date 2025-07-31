VLLO APK, kullanıcılara binlerce özellik sunan bir video düzenleme uygulamasıdır.

Berkcan Aktürk - 59 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Android video düzenleme uygulamaları arasında yer alan VLLO APK, videolarınızı en iyi şekilde editlemenize olanak tanıyor. İçerisinde barındırdığı güçlü yapay zeka araçları sayesinde hem iş yükünüzü azaltabilir hem de ortaya mükemmel videolar çıkarabilirsiniz.

Trend olan şablonları, filtreleri, geçişleri ve çeşitli görsel efektleri ücretsiz bir şekilde kullanabilirsiniz. Ayrıca, filigransız bir şekilde dışa aktarım yapabilir ve sinir bozucu yazılardan kurtulabilirsiniz.

VLLO APK İndir

Çok sayıda sinematik filtre, efekt ve geçişler VLLO APK uygulamasında bulunmaktadır. İstediğiniz her türden efekti bulabilir ve videonuzun konusuna uygun bir şekilde özelleştirebilirsiniz. Tüm bunların yanı sıra VLLO APK, kullanıcılara retro tarzında videolar oluşturmasına da olanak tanıyor.

1800'den fazla telif hakkı bulunmayan müzik arasından seçim yapabilir, videolarınıza ekleyebilir ve eğlenceli müziklerle süsleyebilirsiniz. Ayrıca, kendi müziğinizi de içe aktarabilirsiniz.

Kırpma, bölme, silme, geri alma ve yeniden düzenleme gibi basit özellikleri saymamıza gerek yoktur. Tüm özellikleriyle kullanıcılara kapsamlı bir edit desteği sunan VLLO APK'yı indirerek, siz de profesyonelce videolarınızı düzenleyebilirsiniz.