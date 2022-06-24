Walkers: Yürüyüş & Adımsayar ile günlük kaç adım attığınızı takip edebileceksiniz.

Doğukan Çağlakpınar - 13 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Pandemi dönemiyle birlikte insanlar daha az hareket eder ve kilo alır oldular. Pandemi nedeniyle şirketler uzaktan çalışmayı kalıcı bir hale getirirken insanlarda hareketsiz kalmaktan yakınır oldu. İnsanları hareket etmeye teşvik eden ve günlük kaç adım attıklarını takip etme fırsatı veren Walkers: Yürüyüş & Adımsayar ücretsiz Google Play üzerinde lansmana çıktı. Android akıllı telefon ve tablet kullanıcıları için yayınlanan Walkers: Yürüyüş & Adımsayar apk indir, basit kullanımı ile kullanıcılara günlük kaç adım attıklarını, kaç adım atmaları gerektiğini söylüyor.

Google Fit altyapısını kullanan mobil adım sayar uygulaması, düzenli olarak aldığı güncellemeler ile de daha kararlı bir hale geliyor. Hem günlük hem de haftalık olarak kullanıcılarına kaç adım attıklarını belirten mobil uygulama, kilo takibi ile kullanıcıların kilo vermesine de teşvik ediyor. Bünyesinde farklı marketlere ait indirimlerde bulunduran Walkers: Yürüyüş & Adımsayar apk yükle, bu sayede kullanıcılarına birbirinden farklı indirimlerde sunuyor.

Walkers: Yürüyüş & Adımsayar APK Özellikleri

Ücretsiz kullanım,

Güvenilir altyapı,

İnternet gerektirmez,

Birbirinden farklı mağaza indirimleri,

Adım ve kilo takibi,

Basit kullanım,

Sağlık ve fitness uygulaması olarak adından söz ettiren Walkers: Yürüyüş & Adımsayar apk indir, kullanıcılarına attıkları adım başına çeşitli puanlar veriyor. Kullanıcılar bu puanları da çevrimiçi olarak dönüştürerek market indirimleri ya da hediyelere ulaşabiliyorlar. Kullanıcıların yürümeye ve kilo vermeye teşvik etmek için böyle bir yöntem kullanan uygulama günümüzde Google Play üzerinde 5 binden fazla kullanıcı tarafından kullanılıyor. Düzenli olarak güncellemeler de alan uygulama sık sık tasarımsal değişiklikler ile de alanında rakiplerinden sıyrılmaya devam ediyor. Oyun içi dijital para birimine çevirerek adımlarını dijital ortamlarda kullanma fırsatıda veren uygulama ücretsiz olarak dağıtılıyor.

Walkers: Yürüyüş & Adımsayar APK İndir

Google Play üzerinde Android akıllı telefon ve tablet kullanıcıları için ücretsiz olarak yayınlanan Walkers: Yürüyüş & Adımsayar apk, dünyanın dört bir yanında kullanılmaya devam ediyor. Son dönemlerde yükselişe geçen uygulama, sağlık ve fitness uygulamaları arasında oldukça popüler bir konuma yerleşti.