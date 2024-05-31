Warface: Clutch, kaliteli grafikleri ve oynanabilirliğiyle ücretsiz bir şekilde online olarak oynayabileceğiniz bir MMOFPS oyunudur.

Enis Kirazoğlu - 37 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Warface: Clutch, dünya çapında milyonlarca oyuncu tarafından oynanan bir birinci şahıs nişancı oyunu olarak karşımıza çıkıyor. MY.GAMES tarafından geliştirilen ve grafik motorları arasında büyük işlere imza atmış oyun, Türkiye sunucusunun da açılmasıyla birlikte piyasadaki online FPS oyunlarına canlılık getirdi.

Diğer ücretsiz online oyunların aksine içerisinde barındırdığı farklı oyun modları, topluluğunu sürekli canlı tutan fırsat ve etkinlikleriyle birlikte lokal turnuvalara da kapısını açan Warface'e henüz kayıt olmadıysanız inanın çok şey kaçırıyorsunuz.

Warface: Clutch İndir

Aksiyonun grafik ayarlarıyla nasıl desteklenebileceğini bize kanıtlayan firma, free-to-play pazarında da farklılık yaratmak amacıyla Warface için büyük emek harcıyor. Özellikle Counter-Strike: Global Offensive gibi büyük rakipleri olmasına rağmen Warface, ülke çapında düzenlediği etkinlikler ve oyuncu dostu hizmetleriyle tüm FPS severleri çatısı altında birleştirmeyi başardı.

Düzinelerce harita içerisinde harika bir FPS deneyimi yaşayabilirsiniz. Siz de Warface: Clutch indirin ve farklı sınıftaki karakterleri kullanarak düşmanlarınızı alt edin!

Warface: Clutch Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 10

Windows 10 İşlemci: Core i3-530 / AMD Athlon II X3 415e

Core i3-530 / AMD Athlon II X3 415e Bellek: 4 GB RAM

4 GB RAM Ekran Kartı: GeForce GTS 450 / Radeon HD 5750

GeForce GTS 450 / Radeon HD 5750 DirectX: Sürüm 11

Sürüm 11 Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Genişbant İnternet bağlantısı Depolama: 35 GB kullanılabilir alan