WARNO
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 48.83 GB
- Üretici Eugen Systems
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WARNO, gerçek zamanlı stratejiyi ve sıra tabanlı savaş mekaniğini aynı oyuna toplayan bir Üçüncü Dünya savaşı simülatörüdür.
Eugen Systems tarafından geliştirilen WARNO, gerçek zamanlı taktik yapısını içerisinde barındıran bir savaş oyunudur. Üçüncü Dünya Savaşı'nı konu alan bu oyunda, tek başınıza veya arkadaşlarınızla çok oyunculu bir şekilde taktiksel becerinizi ortaya koyabilirsiniz.
Soğuk savaşın kızıştığı anları canlandıracaksınız. Her bir cephe konuşlanmış ve tek bir savaş alanında sizleri bekliyor olacak. Özelleştirilmiş savaş grubunuza komuta edin, farklı savaş araçlarını kullanın ve cephanenizi güçlendirin.
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Birinci şahıs görünümden daha çok üçüncü şahıs kamerasından oynayacağınız WARNO'da, savaştaki taktiğinize dayalı mekanikler daha da önem taşımaktadır.
Gerçek zamanlı ve sıra tabanlı oynanış unsurlarını büyük bir ustalıkla birleştirip oyunculara sunan WARNO'yu indirin ve siz de ordunuzun kontrolünü elinize alın. Ormanlarda, nehirlerde, dağlarda ve hemen hemen her yerde gerçekçi savaşlarla karşılaşacaksınız. 1000'den fazla askeri birimi kontrol edip deneyimleyecek ve uçaklardan tanklara, bombardımanlardan normal silahlara kadar kullanabileceksiniz.
WARNO Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: 64 bit Windows 11 / 10 /
- İşlemci: 2 çekirdekli Intel (Intel Celeron G6900, G4920 veya i3-2100) | AMD CPU (AMD Athlon 200GE)
- Bellek:4GB RAM
- Ekran Kartı: Nvidia GeForce GT 1030 (Eski: Nvidia GeForce GTS 450), AMD Radeon RX 460 (Eski: ATI Radeon HD 5570)
- DirectX: Sürüm 11
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama: 50 GB kullanılabilir alan
- Ses Kartı: DirectX Uyumlu Ses Kartı