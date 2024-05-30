WARNO, gerçek zamanlı stratejiyi ve sıra tabanlı savaş mekaniğini aynı oyuna toplayan bir Üçüncü Dünya savaşı simülatörüdür.

Berkcan Aktürk - 46 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Eugen Systems tarafından geliştirilen WARNO, gerçek zamanlı taktik yapısını içerisinde barındıran bir savaş oyunudur. Üçüncü Dünya Savaşı'nı konu alan bu oyunda, tek başınıza veya arkadaşlarınızla çok oyunculu bir şekilde taktiksel becerinizi ortaya koyabilirsiniz.

Soğuk savaşın kızıştığı anları canlandıracaksınız. Her bir cephe konuşlanmış ve tek bir savaş alanında sizleri bekliyor olacak. Özelleştirilmiş savaş grubunuza komuta edin, farklı savaş araçlarını kullanın ve cephanenizi güçlendirin.

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Birinci şahıs görünümden daha çok üçüncü şahıs kamerasından oynayacağınız WARNO'da, savaştaki taktiğinize dayalı mekanikler daha da önem taşımaktadır.

Gerçek zamanlı ve sıra tabanlı oynanış unsurlarını büyük bir ustalıkla birleştirip oyunculara sunan WARNO'yu indirin ve siz de ordunuzun kontrolünü elinize alın. Ormanlarda, nehirlerde, dağlarda ve hemen hemen her yerde gerçekçi savaşlarla karşılaşacaksınız. 1000'den fazla askeri birimi kontrol edip deneyimleyecek ve uçaklardan tanklara, bombardımanlardan normal silahlara kadar kullanabileceksiniz.

WARNO Sistem Gereksinimleri