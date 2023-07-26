Weverse, dünyanın dört bir yanındaki sanatçıların canlı videolarını izleyebileceğiniz bir sosyal medya uygulamasıdır.

Berkcan Aktürk - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Weverse, hayranları en sevdikleri sanatçılarla buluşturan bir sosyal medya uygulamasıdır. Canlı yayınlar ve canlı sohbetler ile gerçek zamanlı iletişim özelliği sunan Weverse, dünyanın dört bir yanındaki kullanıcıları buluşturuyor. Uygulama bu özelliklerin aksine, kapsamlı medya içeriği ve üyelere özel içerikle bulunduruyor.

Dünyanın her yerindeki kullanıcılara ulaşmayı başaran Weverse, BTS, Blackpink ve Apink dahil olmak üzere birçok sanatçı grubuna sahiptir. Favori sanatçınızın canlı yayınını izleyin ve canlı sohbet yoluyla iletişim kurun. Destek olmak istediğiniz sanatçıya beğeni göndererek, onları üst sıralara taşıyabilirsiniz.

Weverse İndir

Canlı içeriklerin haricinde, sanatçıların günlük olarak yayınladığı kısa videoları izleyebilirsiniz. Ayrıca, resmi üyelik sahibi olan kullanıcılar için özel olarak sınırlı içeriğe erişebilirsiniz. Sanatçıların üyelere özel olarak gönderdiği videoları veya canlı yayınları kesintisiz izleyebilirsiniz.

Favori sanatçılarınız için ana ekranınızı özelleştirebilirsiniz. Herhangi bir canlı yayın veya video yayınlandığında, istediğiniz sanatçıyı ana ekranınızda görebilirsiniz. Weverse ile birlikte, sevdiğiniz sanatçıların hayranları ile birlikte sohbet edebilirsiniz. Birçok özelliği ile Weverse indirin ve Müzik zevkinizin uyuştuğu kişilerle arkadaşlıklar kurup, tartışın.

Weverse Özellikleri