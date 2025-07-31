Who's at the door?, sürekli halisünasyon gören bir psikiyatri hastasını konu alan psikolojik korku oyunudur.

Berkcan Aktürk - 2 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Bir psikiyatri hastasını konu alan Who's at the door?, oyunculara psikolojik korku deneyimi yaşatıyor. Küçük bir eve sıkışıp kaldığınız bu oyunda, ilaçlarınızı almalı ve düzelmeye çalışmalısınız. Lakin bu 8 günlük düzelme süreci içerisinde birçok korkunç olay yaşayacak ve halüsinasyonlar göreceksiniz.

Neyin gerçek neyin halüsinasyon olduğunu anlayamadığınız zamanlarda ilacınızı kullanmalı, komşularınızdan ilaç almalı ve görevleri tamamlamaya çalışmalısınız.

60 ila 120 dakikalık bir korku deneyimi sunan Who's at the door?, yoğun bir psikolojik korku atmosferini oyunculara sunuyor. Üç ana sona sahip olan bu oyunda, aldığınız her karar kaderinizi belirleyecek ve farklı sonlarla oyunu bitireceksiniz. Oyunu tekrar tekrar oynayarak en iyi sona ulaşmaya çalışabilirsiniz.

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Halüsinasyonlar devam ediyorsa kapının yanındaki ilacı kullanmalısınız. Eğer halüsinasyonların devam etmediğine inanıyorsanız, kapıya gelen ziyaretçiden ilacınızı alabilirsiniz. Bu rutini 8 gün devam ettirerek iyileşmeye çalışın.

Siz de Who's at the door? indirin ve bir psikiyatri hastasının korku dolu anlarına şahitlik edin!

Who's at the door? Sistem Gereksinimleri