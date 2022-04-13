Windows 7 Starter Wallpaper Changer ile Windows 7 Starter işletim sisteminizin duvar kağıdını anında değiştirebilirsiniz.

Can Erdil Şentürk - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Windows 7 Starter Wallpaper Changer kullanıcılara Windows 7 Starter duvar kağıdı değiştirme konusunda yardımcı olan ücretsiz bir duvar kağıdı değiştirme programıdır.

Halen çoğu netbookta ve eski dizüstü bilgisayarda kullanılan Windows 7 Starter işletim sistemi belirli kısıtlamalara sahiptir. Bu kısıtlamaların en büyüğü masaüstü arkaplanınızı değiştirmenize izin vermemesidir. Bu değişmeyen arkaplan bir süre dikkat çekmese de uzun bir sürenin ardından kullanıcılar açısından can sıkıcı olmaya başlıyor ve kullanıcılar alternatif duvar kağıdı değiştirme çözümlerine yöneliyorlar.

Windows 7 Starter Wallpaper Changer Özellikleri

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Bu çözümlerin en pratiklerinden olan Windows 7 Starter Wallpaper Changer size saniyeler içerisinde Windows 7 Starter işletim sisteminizin duvar kağıdını değiştirme imkanı sunuyor. Program ile duvar kağıdınızı değiştirmek için tek yapmanız gereken masaüstü arkaplanınız yapmak istediğiniz resmi seçerek "Set Wallpaper" tuşuna tıklamak.

Windows 7 Starter Wallpaper Changer herhangi bir kurulum gerektirmemektedir ve arşiv dosyasından çıkan .exe dosyasının üzerine tıkladığınızda anında çalışmaktadır. Programın kurulum gerektirmemesi programın sisteminizde gereksiz kayıt defteri girdileri oluşturmasını engelliyor ve sisteminizi yavaşlatmasının önüne geçiyor.

Windows 7 Starter Wallpaper Changer İndir

Windows kullanıcılarına sunulan Windows 7 Starter Wallpaper Changer İngilizce dil yapısına sahip. Bilgisayarların arkaplanındaki resimleri değiştirerek daha güzel bir görünüm elde etmeyi sağlayan uygulama, düşük dosya boyutuna sahip. Dileyen kullanıcılar uygulamayı hemen indirebilir ve kullanmaya başlayabilirler.

Not: .rar formatındaki arşiv dosyasını açabilmek için Winrar programını indirebilirsiniz: