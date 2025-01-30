Benzersiz bir duvar kağıdına sahip olmanızı sağlayan Desktop Mate, masaüstünüze etkileşimli bir karakter ekliyor!

Berkcan Aktürk - 6 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Desktop Mate, masaüstünüze harika karakterlerle yenilik getiren bir duvar kağıdı uygulamasıdır. Sadece bir duvar kağıdı programı olarak değil, aynı zamanda animasyonlarıyla çarpıcı bir araçtır. Masaüstü maskotunuz ekranın her yerinde gezinebilir, pencerelerin üstüne çıkabilir ve size eğlenceli etkileşimlerde bulunabilir.

En son seviyede bir 3D teknoloji kullanan Desktop Mate, karakterleri sanki yanımızdaymış gibi hissettirmeyi başarıyor. Karakterler istedikleri gibi masaüstünüzde gezinirken, eğlenceli dakikalar yaşayabilir ve benzersiz bir duvar kağıdına sahip olabilirsiniz.

Desktop Mate İndir

Ücretsiz bir şekilde kullanabileceğiniz bu araç, temel karakteri tüm kullanıcılara bedelsiz bir şekilde sunmaktadır. Lakin diğer karakterleri ve çeşitli özellikleri ek paket olarak satın almanız gerekebilir.

Gelecekte Desktop Mate' yeni karakterler ekleneceğini söyleyen geliştiriciler, hem karakter çeşitliliğinde hem de sunduğu işlevsel özelliklerde daha kapsamlı bir yapıda olacaktır. Siz de Desktop Mate indirin ve masaüstünüzü harika bir karakterle süsleyin!

Desktop Mate Sistem Gereksinimleri