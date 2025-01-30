Desktop Mate
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 500 MB
- Üretici infiniteloop
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Benzersiz bir duvar kağıdına sahip olmanızı sağlayan Desktop Mate, masaüstünüze etkileşimli bir karakter ekliyor!
Desktop Mate, masaüstünüze harika karakterlerle yenilik getiren bir duvar kağıdı uygulamasıdır. Sadece bir duvar kağıdı programı olarak değil, aynı zamanda animasyonlarıyla çarpıcı bir araçtır. Masaüstü maskotunuz ekranın her yerinde gezinebilir, pencerelerin üstüne çıkabilir ve size eğlenceli etkileşimlerde bulunabilir.
En son seviyede bir 3D teknoloji kullanan Desktop Mate, karakterleri sanki yanımızdaymış gibi hissettirmeyi başarıyor. Karakterler istedikleri gibi masaüstünüzde gezinirken, eğlenceli dakikalar yaşayabilir ve benzersiz bir duvar kağıdına sahip olabilirsiniz.
Desktop Mate İndir
Ücretsiz bir şekilde kullanabileceğiniz bu araç, temel karakteri tüm kullanıcılara bedelsiz bir şekilde sunmaktadır. Lakin diğer karakterleri ve çeşitli özellikleri ek paket olarak satın almanız gerekebilir.
Gelecekte Desktop Mate' yeni karakterler ekleneceğini söyleyen geliştiriciler, hem karakter çeşitliliğinde hem de sunduğu işlevsel özelliklerde daha kapsamlı bir yapıda olacaktır. Siz de Desktop Mate indirin ve masaüstünüzü harika bir karakterle süsleyin!
Desktop Mate Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 10 64bit / Windows 11 64bit
- İşlemci: Intel Core i5-8250U 1.6GHz / AMD Ryzen 3 3300U
- Bellek: 8GB RAM
- Ekran Kartı: Intel UHD Grafik 730 / Radeon VEGA 8
- Depolama: 500 MB kullanılabilir alan