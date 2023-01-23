Wink - Canlı Görüntülü Sohbet, canlı sohbetleri anlık olarak çeviri yapabilen ve yeni insanlarla tanışmanıza kolaylık sağlayan bir uygulamadır.

Abdullah Yılmaz - 20 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Kimi zaman İngilizce pratik Yapabileceğin kimi zaman ise dertleşebileceğin uygulama Wink - Canlı Görüntülü Sohbet, birçok özellik ile birlikte gelmektedir. Uygulamanın öne çıkan özellikleri arasında canlı arama yapabilme ve yeni kişilerle eşleşebilme bulunmakta.

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Hızlı bir şekilde yeni bir arkadaş edinebileceğin uygulama milyonlarca kişi tarafından kullanılmaktadır. Bu sayede 10 milyondan fazla kişinin bulunduğu uygulamada sen de hızlı bir şekilde yeni bir arkadaş edinebilirsin.

Wink - Canlı Görüntülü Sohbet indirdiğinde karşına çıkacaklardan biri de basit ve şık bir arayüzdür. Uygulamanın 17 yaş ve üzeri olduğunu söylemeden geçmeyelim.

Çoklu sohbet seçeneğiyle uygulama birçok kişiyle anlık olarak görüşebilme imkanı tanımaktadır. Ücretsiz olan Wink - Canlı Görüntülü Sohbet uygulama içi satın alımlarda bulundurmaktadır.

Gerek İngilizce pratik yapabileceğin gerekirse yeni insanlarla dertlerini paylaşabileceğim sosyal medya platformu birçok kişinin ihtiyacını karşılamaktadır. Sen de yeni insanlarla sosyalleşmek istiyorsan Wink - Canlı Görüntülü Sohbet indirebilirsin. Uygulamanın en öne çıkan özelliği ise canlı çeviriler yapabilmesidir.

Wink - Canlı Görüntülü Sohbet Özellikleri

Çoklu eşleşme

Birebir eşleşme

Canlı çeviriler