Sonsuz bir koşu oyunu olan Winx Bloomix Quest APK'da, kahramanı yönlendirin ve engellere çarpmamaya çalışın.

Berkcan Aktürk - 2 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Winx'in baş kahramanını kontrol ettiğimiz Winx Bloomix Quest APK'da, sonsuz bir koşu oyunu deneyimi yaşayacağız. Büyülü bir odada kelebek kanatlarınızla uçun, motosikletle ormanda hızla yol alın veya kendi ayaklarınız üzerinde koşmaya başlayın. Aslında bu oyun bildiğimiz koşu oyunlarıyla aynı mekaniklere sahiptir. Kahramanımızı ekrana dokunarak kontrol ediyoruz ve karşımıza bir anda çıkan engelleri aşmamız gerekiyor.

Winx Bloomix Quest APK'nın kontrolleri aslında çok basittir. Karakterimiz durmadan ileri doğru koşar ve parmağınızla ekranda kaydırarak bir yandan diğer yana hareket etmeniz gerekir. Bir engelle karşılaştığınızda üzerinden atlamak için yukarı kaydırabilir, altından geçmek için ise aşağı kaydırabilirsiniz.

Winx Bloomix Quest APK İndir

Oyunda temel kontrol komutlarının yanı sıra büyüler de kullanmanız gerekecektir. Çeşitli büyüleri kullanarak kapıları kırabilir, zamanı durdurabilir ve yolunuza hız kesmeden devam edebilirsiniz. Eğer bir engele çarparsanız, ne yazık ki o bölümü baştan oynamanız gerekecektir.

Winx Bloomix Quest'in hikaye modunda koşmak yerine farklı modlarına giriş yaparak, bisiklet ve motosiklet sürdüğünüz farklı oyun modarını deneyimleyebilirsiniz. Bu modlarda oyunun devamlılığında herhangi bir işleyiş değişmiyor. Kahramanımız sadece bisiklet veya motosikletin üzerinde durarak aynı yolu tekrardan bitirmeye çalışıyor.

Genç izleyici kitlesinin dikkatini çekecek bir temaya sahip olan Winx Bloomix Quest APK'yı indirin ve eğlenceli bir sonsuz koşu oyununu deneyimleyin.

Winx Bloomix Quest APK Özellikleri