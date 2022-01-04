Wolf Online APK, kurt olarak hayatta kalmaya çalıştığınız bir Android oyunu. Wolf Online, gerçekçi av oyunu arayanlara tavsiyemizdir.

Erkan Calp - 7 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Wolf Online APK Android telefonlarda ücretsiz oynanabilir kurt oyunu. Üç kurt türü arasında acımasız ve ürkütücü bir savaş başlamıştır. Sadece yiyecek için avlanan hayvanlardan değil aynı zamanda kendi türünüzün hayatta kalması için diğer kurt türlerine karşı yapılan savaşlarda da hayatta kalmaya çalışacağınız gerçek bir hayatta kalma oyunu. Dünya çapında 5 milyon indirmeye ulaşan Life of Wolf serisini izleyen en iyi online kurt oyunu.

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Kurtların hayatta kalma ve av mevsimi başlamıştır. Dağ kurdu, kar kurdu, yaban kurdu arasından bir kurt seçip avlanmaya katılabilirsiniz. Tehlikeli, zorlu av ortamında hayatta kalmak için durmadan hayvanları avlamanız ve kendinizi geliştirmeniz gerekiyor. Kurt türleri arasındaki savaşları kazanırsanız ve kendi kurt sürünüzden güven alırsanız daha hızlı büyürsünüz. 6 karakterin görüldüğü av ortamında tavşan, geyik, zürafa gibi bitki yiyen hayvanların yanı sıra kapsan, aslan, gergedan gibi korkutan ve saldırabilen vahşi hayvanlar ve birçok korkunç canavar yer alıyor. Efsanelerden canavarlarla karşılaştığınızda güçlü dişlerinizi ve keskin pençelerinizi işe yaramaz hale getirecekleri için kurt arkadaşlarınızdan yardım istemelisiniz. Oyunda yer alan kurtlar:

Dağ kurdu: Taş dağ, engebeli ve tehlikeli dağlık bölgede yaşayan dağ kurdu, üç tür arasında en dengeli yeteneklere sahip olanı.

Kar kurdu: Soğuk buz ve karla kaplı kar fırtınasında yaşayan kar kurdu, av avlarken en hızlı ve en çevik olan tür.

Yabani kurt: Eski canavarların yaşayan ve nefes alan ruhlarının vahşi diyarına yerleşen vahşi kurt, üç tür arasında en vahşi ve saldırgan olanı.

Wolf Online APK son sürüm özellikleri: