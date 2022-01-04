Wolf Online APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 38.00 MB
- Üretici 1Games
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Wolf Online APK, kurt olarak hayatta kalmaya çalıştığınız bir Android oyunu. Wolf Online, gerçekçi av oyunu arayanlara tavsiyemizdir.
Wolf Online APK Android telefonlarda ücretsiz oynanabilir kurt oyunu. Üç kurt türü arasında acımasız ve ürkütücü bir savaş başlamıştır. Sadece yiyecek için avlanan hayvanlardan değil aynı zamanda kendi türünüzün hayatta kalması için diğer kurt türlerine karşı yapılan savaşlarda da hayatta kalmaya çalışacağınız gerçek bir hayatta kalma oyunu. Dünya çapında 5 milyon indirmeye ulaşan Life of Wolf serisini izleyen en iyi online kurt oyunu.
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Kurtların hayatta kalma ve av mevsimi başlamıştır. Dağ kurdu, kar kurdu, yaban kurdu arasından bir kurt seçip avlanmaya katılabilirsiniz. Tehlikeli, zorlu av ortamında hayatta kalmak için durmadan hayvanları avlamanız ve kendinizi geliştirmeniz gerekiyor. Kurt türleri arasındaki savaşları kazanırsanız ve kendi kurt sürünüzden güven alırsanız daha hızlı büyürsünüz. 6 karakterin görüldüğü av ortamında tavşan, geyik, zürafa gibi bitki yiyen hayvanların yanı sıra kapsan, aslan, gergedan gibi korkutan ve saldırabilen vahşi hayvanlar ve birçok korkunç canavar yer alıyor. Efsanelerden canavarlarla karşılaştığınızda güçlü dişlerinizi ve keskin pençelerinizi işe yaramaz hale getirecekleri için kurt arkadaşlarınızdan yardım istemelisiniz. Oyunda yer alan kurtlar:
Dağ kurdu: Taş dağ, engebeli ve tehlikeli dağlık bölgede yaşayan dağ kurdu, üç tür arasında en dengeli yeteneklere sahip olanı.
Kar kurdu: Soğuk buz ve karla kaplı kar fırtınasında yaşayan kar kurdu, av avlarken en hızlı ve en çevik olan tür.
Yabani kurt: Eski canavarların yaşayan ve nefes alan ruhlarının vahşi diyarına yerleşen vahşi kurt, üç tür arasında en vahşi ve saldırgan olanı.
Wolf Online APK son sürüm özellikleri:
- Üç kurt türünün bulunduğu en iyi gerçek av oyunu - Uyumlu dağ kurdu, soğuk kalpli ve hızlı kar kurdu, korkutucu ve acımasız vahşi kurt. Üç türün her biri için dört çeşitten oluşan toplam 12 kurt içinden birini seçin.
- Çeşitli savaş modları - Tek oyunculu av, diğer kurt tüleriyle mücadele (PvP), ejderhayı yenmek için dünyanın her yerinden kurt oyuncularıyla birlikte oynamaya dayalı baskın savaşı vb.
- En iyi kurt her zaman sürüsünün yanındadır - Hayvanları avlamanın keyfini çıkarabilir ve türünüzün diğer kurtlarıyla yiyecek paylaşabilirsiniz.
- Yorulduğunuzda hemen kurt arkadaşlarınızı çağırın - Avlanırken çok yorulduğunuzda veya bir tehlikeye düştüğünüzde ağ çağırma özelliğiyle çevrenizdeki kurt arkadaşlarınızı hemen arayabilirsiniz.
- Avlanma yoluyla karakter geliştirme sistemi - Hayvan avına göre ve onur/güven kazanarak saldırı, savunma, hareket hızı, dayanıklılık ve beceri geliştirme sistemi.
- Avlanmak için çeşitli hayvanlar ve efsanelerden canavarlar - Tavşan, geyik, zürafa gibi otçullar; aslanlar, kaplanlar, ayılar gibi etçiller; kerberos, vampir, kimera ve ejderha gibi mitolojik canavarlar ve yaratıklar
- Toplam 6 farklı savaş/av haritası - Farklı coğrafi özellikler ve geçmişlere sahip 6 farklı, son derece gerçekçi savaş/avcılık haritası
- Diğer - Benlik ve ölü bedenler aracılığıyla enerji takviyesi sistemi. Diğer online oyuncularla gerçek zamanlı grup sohbet işlevi