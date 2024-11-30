Xheres, zombi temalı yapıya sahip olan bir hayatta kalma nişancı oyunudur. Tek başınıza veya arkadaşlarınızla zombilerin ve zorlu boss'ların üstesinden gelmeye çalışın!

Berkcan Aktürk - 3 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

TROPIC PENGUIN GAMES tarafından geliştirilen ve yayınlanan Xheres, kıyametten sonraki anları konu alan bir zombi temalı aksiyon oyunudur. İster tek isterseniz de arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz Xheres oyununda, sizi öldürmeye çalışan zombileri alt edin ve sürekli karakterinizi geliştirin.

Hem silah hem de karakter seçenekleriyle birlikte özelleştirebileceğiniz pek çok unsur Xheres oyununda bulunmaktadır. Kendi zırhlarını ve dirençlerini kullanan karakterler arasında seçim yapabilir, farklı tipte silahları seçebilir ve düşman ordularına karşı savaşabilirsiniz.

Hikaye boyunca pek çok zombi sürüsüyle karşılaşacaksınız. Her geçtiğiniz bölümden sonra daha zorlu savaş anları yaşayacak ve hayatta kalmaya çalışacaksınız. Tüm bunların yanı sıra Xheres, içerisinde boss savaşlarını da barındırmaktadır.

Zorlu boss'lara karşı dikkatli olun ve her birini yenmek için farklı yetenekler kullanın. Bazı düşmanlara karşı yakın, bazılarına ise uzak konumlanabilir ve becerilerinizi de aynı orantıda değiştirebilirsiniz.

Xheres İndir

Her düşman çatışmanızdan sonra puanlar kazanacak ve yeni yeteneklere sahip olacaksınız. Hem karakterlerinizi hem de silahlarınızı geliştirerek, yeni düşmanlara karşı hazırlıklı olmalısınız.

Arkadaşlarınızla birlikte oynayabileceğiniz Xheres'i indirin ve siz de kaosun üstesinden gelmeye çalışın!

Xheres Sistem Gereksinimleri