Hikaye devam ediyor. Elden geçirilen Yakuza Kiwami 2 ile modern sistemlerde Yakuza oynamak artık çok daha keyifli.

Kemal Tavus - 59 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Ryu Ga Gotoku Studio tarafından geliştirilen ve SEGA tarafından yayınlanan Yakuza Kiwami 2 ilk kez 2017 yılında piyasaya sürülmüştür. 2006 yılında çıkan Yakuza 2’nin yeniden yapımı olan Yakuza Kiwami 2 tıpkı ilk oyun gibi elden geçirildi. PlayStation 2’de oynayabildiğimiz bu oyun artık pek çok modern platformda oynanabiliyor.

Bu oyunda Kazuma Kiryu adlı bir yakuzayı kontrol ediyoruz. Sotenbori ve Kamurocho adlı iki şehri keşfettiğimiz bu oyunda çeşitli görevler yapabiliyor, düşmanlarla savaşabiliyoruz. Aksiyon-Macera türündeki bu oyun önceki oyununa büyük oranda benziyor.

Yakuza serisinin en öne çıkan özelliği hiç şüphesiz ki dövüş sistemidir. Yakın ve uzak doğu dövüş stilinden epey etkilenmiş olan bu oyunda daha önce hiçbir oyunda görmediğiniz benzersiz bir dövüş sistemi kullanılıyor. Pek çok farklı oyuna da ilham kaynağı olan bu dövüş sistemine hayran kalmamak elde değil.

Yakuza Kiwami 2 İndir

Hemen Yakuza Kiwami 2 indirin ve hikayeyi kaldığı yerden devam ettirin. 4K çözünürlükte ve yüksek kare hızlarıyla bu oyunu deneyimlemenin tam sırası.

Yakuza Kiwami 2 Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Windows 7 (64-Bit gerekli)

: Windows 7 (64-Bit gerekli) İşlemci : Intel Core i5-3470, 3.2 GHz / AMD Ryzen 3 1200, 3.1 GHz

: Intel Core i5-3470, 3.2 GHz / AMD Ryzen 3 1200, 3.1 GHz Bellek : 4 GB RAM

: 4 GB RAM Ekran Kartı : GeForce GTX 660, 2 GB / Radeon HD 7870, 2 GB

: GeForce GTX 660, 2 GB / Radeon HD 7870, 2 GB DirectX : Sürüm 11

: Sürüm 11 Depolama: 42 GB kullanılabilir alan