Yakuza Kiwami ile eski oyun geri dönüyor. Bir yeniden yapım projesi olan bu oyun ile ilk Yakuza oyununu modern sistemlerde tekrar deneyimleyin.

Kemal Tavus - 16 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Ryu Ga Gotoku Studio tarafından geliştirilen ve SEGA tarafından yayınlanan Yakuza Kiwami ilk kez 2016 yılında oyuncuların beğenisine sunuldu. 2005 yılında çıkan oyunun remake versiyonu olan bu yapım ile artık her şey çok daha iyi gözüküyor. Aksiyon-Macera türündeki bu oyun bizlere oldukça ilgi çekici bir hikaye sunuyor.

Suçsuz olmasına rağmen 10 yıl mahkum edildikten sonra hapishaneden çıkan Kazuma Kiryu isimli bir karakteri yönetiyoruz. 10 yıl içeride yattıktan sonra dengelerin değiştiğini gören karakterimiz suçsuzluğunu kanıtlamak için savaşmaya karar verir. Oyun da bundan sonrasını konu alır.

Yakuza Kiwami’nin en dikkat çeken özelliği dövüş sistemidir. Uzak doğu dövüş sanatlarından ilham alan dövüş sistemi eşi benzeri pek görülmemiş cinstendir. Görsel olarak da oldukça iyi gözüken Yakuza Kiwami, yakın dövüşün ön planda olduğu oyunları sevenler tarafından muhakkak oynanmalıdır.

Yakuza Kiwami İndir

Hemen Yakuza Kiwami indirin ve bu serinin başlangıcına tanıklık edin. Geliştirilmiş grafikler ve oynanış ile en iyi Yakuza deneyimini yakalayın.

Yakuza Kiwami Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi : Windows 7 64Bit

: Windows 7 64Bit İşlemci : Intel Core i5-3470 | AMD FX-6300

: Intel Core i5-3470 | AMD FX-6300 Bellek : 4 GB RAM

: 4 GB RAM Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 560 | AMD Radeon HD 6870