Zaptiye Osmanlı APK, yerli yapım tarihi mobil strateji savaş oyunu. 19. yy. İstanbul şehrinde suçla mücadele edeceksiniz.

Erkan Calp - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Zaptiye Osmanlı APK, açık dünya aksiyon macera oyunu. 19. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’nun Büyük Sultan Abdülhamid’in çağında geçen Android oyunu. Birinci Dünya Savaşı’ndan hemen önceki karakterler, kostümler, tarihi yerler ve açık dünya mimarisi sizi geçmişe götürecek. Tarihi mobil oyunları seviyorsanız Zaptiye Osmanlı oyununu oynamalısınız.

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Açık dünya - 19. yüzyılda Konstantinopolis şehrinde suçla mücadele edin. Farklı türden görevler, yayalar, suçlular, atlar ve ittifaklarla keyifli açık dünya ortamı. Kesintisiz aksiyon, macera ve silahlı çatışma.

Rol yapma oyunu (RPG) - Çok sayıda eşya, silah, zırh ve beceri ile karakterinizi geliştirin. İstanbul’da hırsızlığa, gangsterlere ve suikastçılara karşı savaşın. İlerledikçe para ve deneyim puanları toplayın ve karakterinizi özelleştirmek için harcayın. Osmanlı düzenini koruyun.

Hikaye ve yan görevler - Ana görevlerle ilgili bilgi toplamak için şehirde dolaşın, çatılarda zorlu parkurlarda kendinizi test edin, her bölgeyi terörden, çete suçlarından ve suikastçı loncalarından temizleyin. Maceranızı seçin.

Ateşli silahlar ve bıçaklar - Düşmanlarınızı alt etmek için farklı silah türlerini kullanın veya sessiz bir yaklaşım izleyin, gizli görevlere gidin ve düşmanlarınıza bıçak fırlatma veya yakın dövüş saldırılarıyla suikast gerçekleştirin. Kendi aksiyon rpg stilinizle şehirdeki suçla savaşın. Silahla ateş etmek kaba kuvvettir, sessiz suikastçı tarzı profesyonel yoldur.

Araçlar ve ata binme - Açık dünya şehrinde farklı otonom araçlar dolaşır ve sokaklarda binilebilir atlar bulunabilir. At binme becerisi kazanmak, düşmanlarınızı ezmek, hızlı sürerken ateş etmek için deneyim puanlarınızı harcayabilirsiniz. Ata binmek kolay ve etkilidir.

Bilgilendirici harita - Haritanız açık dünya şehrindeki görevleri, araçları, mağazaları, yerleri, yolları ve geçitleri gösterir. Haritanıza işaretler koyabilir ve ardından hedef boyunca pusulayı izleyebilirsiniz.