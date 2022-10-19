Mobil arşiv programı arıyorsanız ZArchiver APK en popüler arşiv programları arasında yer alıyor.

Abdullah Yılmaz - 34 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Mobil cihazlarda depolama oldukça sıkıntı. Özellikle gelişen kameralar ve uygulamalar cihazın depolama alanını oldukça fazla dolduruyor. Bir süre sonra depolama yüzünden telefon veya tablet gibi cihazlar yavaşlamak zorunda kalıyor. Bu nedenle devreye dosya sıkıştırma programları giriyor. En popüler dosya sıkıştırma uygulamalarından biri olan ZArchiver APK, milyonlarca kişi tarafından kullanılıyor.

ZArchiver APK İndir

ZArchiver APK uygulaması diğer uygulamalardan farklı olarak bir internet bağlantısı istemiyor ve kendileri ZArchiver APK internete bağlanamadığı için bir veri sızıntı söz konusu olmayacağını söylemekte.

ZArchiver APK 10 MB’dan küçük dosyaları çıkarmadan açtığını söylemektedir. Bu durum birçok dosya sıkıştırma uygulamasından önde olduğunu gösteriyor.

ZArciver APK’nin Açabildiği Dosyalar ise Şöyle:

7z (7zip), zip, rar, rar5, bzip2, gzip, XZ, iso, tar, arj, cab, lzh, lha, lzma, xar, tgz, tbz, Z, deb, rpm, zipx, mtz, chm, dmg, cpio, cramfs, img (fat, ntfs, ubf), wim, ecm, lzip, zst (zstd), egg, alz;

Görünen o ki birçok sıkıştırılmış dosyayı ZArchiver APK üzerinden açabiliyoruz. Ayrıca cihazınızdaki depolama sıkıntısını ortadan kaldırmak için bu uygulamayı kullanabilir ve cihazınızdaki yavaşlamaları engellemiş olabilirsiniz. Tabi sıkıştırılmış dosyaları tek tek bakmak biraz zahmetli olacak gibi duruyor ama bulut depolama ya da yeni bir cihaz almayacaksınız büyük bir avantaj gibi duruyor.

Siz de cihazınızda dosya sıkıştırma işlemi yapmak veya internetten indirdiğiniz sıkıştırılmış dosyaları açmak istiyorsanız ZArchiver APK uygulamasına göz atabilirsiniz. Eğer, uygulamaya güvenmiyorsanız RAR APK uygulamasını tercih edebilirsiniz.