Zen Studio uygulaması, 3 yaş ve üzeri çocukların gelişimi için eğitici içerikler sunuyor.

Volkan Yılmaz - 4 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Zen Studio uygulamasını kullanarak iOS cihazlarınızdan çocuklarınızın keyifli vakit geçireceği boyama içeriklerine ulaşabilirsiniz.

3 yaş ve üzeri çocuklar için tasarlanan Zen Studio uygulaması, çocukların hayal gücünü geliştiren ve sanatsal içerikler üretmesine katkıda bulunan oldukça faydalı bir uygulama olarak öne çıkıyor. Uygulamada sunulan öğretici sayesinde çocuklarınıza çeşitli konularda eğitim veren ve boyama çalışmalarını geliştirmeyi amaçlayan uygulamada uzay, şekil, renk ve simetri konularında da düşünmelerini sağlayabilirsiniz.

14’lü renk paleti ve onlarca öğretici sunan Zen Studio uygulamasında, her parmak hareketine eşlik eden rahatlatıcı müzikler de yer alıyor. Oldukça şık bir tasarım ve kolay kullanım sunan Zen Studio uygulamasında, veliler ve öğretmenler için el kitapları da yer alıyor. Eğer siz de çocuklarınıza faydalı olacak uğraşlar arıyorsanız, Zen Studio uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Önerilen Yaşlar 3+

Muhteşem öğretici modumuz, çocuğunuza Zen Studio ile belirli yaratıkları ve karakterleri nasıl oluşturacağını öğrenmek isteyip istemediğini öğretmek için orada. Uygulama aynı zamanda çocuğunuzun çizimlerinde boşluk, şekil, renk ve simetri hakkında düşünmesini sağlamak için harika bir fırsat sunar. Ücretsiz yazdırılabilir Ebeveyn ve Öğretmen Kılavuzumuz, yetişkinlerin bu tartışmaları kolaylaştırmasına yardımcı olacaktır.

Zen Studio Özellikleri

- Üretken müzik her kaydırmanıza eşlik ederken rahatlayın

-18 ücretsiz eğitimin keyfini çıkarın

-Seçtiğiniz ızgara boyutunu kullanarak kendi kreasyonlarınızı yapın

-Şık tasarım ve kolay gezinme ile Zen'de kalın

-Ücretsiz Ebeveynler ve Öğretmenler El Kitabını yazdırın

- 4 çizime kadar oluşturun

-90'dan fazla öğretici

-Beyaz boya

-Sınırsız sayıda çizimi kaydedin/silin