ZEPETO APK, kendi 3 boyutlu avatarınızı yapıp oyunlar oynadığınız, sohbet ettiğiniz bir Android oyunu.

Erkan Calp - 37 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

Zepeto APK, kendinizin üç boyutlu animasyonlu versiyonunu oluşturduğunuz bir Android uygulaması (oyunu). Kendi özelleştirebildiğiniz avatarınızda mini oyunlara katılıp eğleniyorsunuz.

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Avatarınızı milyonlarca öğeyle kişiselleştirebilirsiniz. Son moda kıyafetlerden, saç stillerinden, makyajdan markalı işbirliklerine kadar, kendinizi hayal ettiğiniz şekilde ifade edin. Sanal sınıftan hayali dünyaya kadar sınırsız çeşitlilikte haritalar keşfedilmeyi bekliyor. İstediğiniz yerde oyalanabilirsiniz ve online partiler yapabilirsiniz. Arkadaşlarınızı davet edebilirsiniz. Hiç arkadaşınız yok mu ya da çok az mı arkadaşınız var? Yeni arkadaşlar edinin. Arkadaşlarınızla birlikte mini oyunlar oynayabilir veya birlikte fotoğraf çekilebilirsiniz.

Akışınızda sohbet edebilir, hikayeler paylaşabilir, özel mesajlar gönderebilir, ilham alabilirsiniz. Zepeto’da kendi öğe ve dünyalarınızı yaratabilirsiniz. Kendi benzersiz kıyafetlerinizi ve haritalarınızı bile tasarlayabilirsiniz. Zepeto, size ihtiyacınız olan tüm araçları sağlar; tek sınır hayal gücünüzdür. Zepeto ile yaratıcılığınızı serbest bırakın.

Zepeto Nedir?

Zepeto, kendi fotoğrafınızdan 3 boyutlu dijital karakter oluşturmanıza ve karakteri sosyal medyada paylaşmanıza izin veren ücretsiz bir sosyal medya uygulaması. Otomatik olarak oluşturulan karakterler, saç stili/rengi, yüz şekli, göz şekli/rengi ve giyim tarzı gibi şeyleri değiştirmenize izin veren bir dizi menü ve kaydırıcıyla özelleştirilebiliyor. Oyuna yeni başlayanlar basit öğelerle başlıyor ve uygulama içi para birimiyle daha fazlasını açmaya/almaya teşvik ediliyor. Para, basit mini oyun oynanarak kazanılıyor veya gerçek dünya parasıyla satın alınabiliyor. Uygulama içi reklamlar her avatarın özel evi için mobilya, döşeme, duvar rekorunun yanı sıra çeşitli makyaj malzemeleri, giysiler, saç modelleri ve fazlasını içeren eşya mağazasını ziyaret etmenize teşvik ediyor. Görevleri tamamlayarak da öğelerin kilidini açabiliyorsunuz. Diğer Zepeto’ları takip edebiliyor, beğenebiliyor, arkadaş koduyla aratabiliyor, sosyal ağlardaki gibi önerilen kişileri takip edebiliyor, Z Street adında bir yerde diğer zepetolarla tanışabiliyorsunuz. Uygulama içinden zepetoların fotoğraflarını ve videolarını çekip sosyal medyada paylaşabiliyorsunuz.