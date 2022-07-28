Aksiyon ve gerilim dolu bir dünyaya sahip olan Zombeast APK, milyonlarca oyuncuya ev sahipliği yapıyor.

Doğukan Çağlakpınar - 4 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Aksiyonu bol yapısı ile Android platformu için lansmana çıkan Zombeast APK sürükleyici bir dünyaya ev sahipliği yapıyor. Zombilerle dolu bir dünyada oyuncuları hayatta kalmaya zorlayan Zombeast APK ücretsiz olarak Google Play'de lansmana çıktı. Birbirinden farklı silah modellerinin yer aldığı oyunda birinci şahıs kamera açıları oyunculara sunuluyor. Oyuncular birinci şahıs kamera açıları eşliğinde zombiler ile mücadele edecek, ana ve yan görevleri başararak hayatta kalmanın yollarını arayacaklar. Günümüzde 5 milyondan fazla oyuncuya ev sahipliği yapan başarılı aksiyon oyunu, fantastik görsel efektlerine ek olarak başarılı ses efektlerine sahip.

Zombeast APK Özellikleri

Birbirinden farklı silah modelleri,

Birinci şahıs kamera açıları,

Başarılı görsel efektler,

Çeşitli ses efektleri,

Bol aksiyon,

Hayatta kalma temalı bir oynanış,

Mobil oyun severlere FPS oyunu tarzında bir deneyim sunan Zombeast APK, ücretsiz olarak lansmana çıktı. Zombilerle dolu bir dünyaya ev sahipliği yapan aksiyon oyununda, oyunculara çeşitli silah modelleri ve görevler sunuluyor. Oyuncular yapım içerisinde ilerlerken zombilere karşı mücadele edecek ve onları etkisiz hale getirerek hayatta kalmaya çalışacaklar. Oyun içerisinde ateşli silahların yanı sıra yakın dövüş silahları da oyunculara sunulan içerikler arasında yer alıyor. Yapım içerisinde oyunculara pek çok kilitli içerikte sunuluyor. Oyuncular bu içerikleri görevleri başararak ve oyun içerisinde ilerledikçe kilitlerini açabiliyor ve kullanabiliyorlar.

Aksiyonun ve gerilimin tavan yaptığı oyunda hayatta kalmak hiç kolay olmazken oyunculara yardım edecek herhangi bir karakter de yer almıyor. Oyuncular zombilerle dolu bir dünya da tek başlarına hayatta kalmaya çalışacaklar.

Zombeast APK İndir

Google Play üzerinden indirilip oynanabilen Zombeast APK ücretsiz olarak yayınlanmıştı. Günümüzde 5 milyondan fazla oyuncuya ev sahipliği yapan Zombeast APK, çeşitli güncellemeler ile yepyeni içeriklere de kavuşmaya devam ediyor. Oyunu hemen indirerek bu aksiyon yüklü dünyaya giriş yapabilirsiniz.

