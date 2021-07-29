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Android için En İyi Zombi Oyunları

Merhaba Tamindir takipçileri. Zombi temalı televizyon ve sinema yapımları ve video oyunları son zamanlarda bir hayli popüler hale geldi. Özellikle Walking Dead gibi dizilerle yaygınlaşan bu popüler kültür öğesi, oyunlar söz konusu olduğunda aslında daha eski bir geçmişe sahip.