Zombieland: AFK Survival
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 128.00 MB
- Üretici Sony Pictures Television
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Zombieland: AFK Survival, kahramanlarla zombilerin beyinlerini parçaladığınız mobil aksiyon oyunu.
Zombieland: AFK Survival, zombi beyinlerini havaya uçurarak ilerlediğiniz savunma bazlı bir mobil oyun.
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Yola çıkın ve hayatta kalanlarla zombileri parçalama macerasına katılın. Destansı zombi vurma oyununda kahramanları toplarken ve takımınızı yönetirken kahraman olun.
Kıyamet sonrası kıyamet günü evreninde geçen bu bağımlılık yapıcı rpg macera oyununda ilginç karakterlerden oluşan geliştirilmiş mangalar oluşturacak, yıkıcı savunma ekipmanlarıyla seviye atlayacak ve yorucu zombilere karşı giderek artan zorlu seviyelerde hayatta kalmaya çalışacaksınız. Kendinizi ve ekibinizi zombi saldırılarına karşı koruyun veya sonuçlarına katlanın.
- Oyunda değilken seviye atlayın.
- Zombi sürülerini öldürün.
- Epik etkinlikler
- Kahramanları toplayın.
- Çılgın silahlar
- Bölgeyi keşfedin.