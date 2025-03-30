Zombieville USA 3D, retro tarzı oynanışı modern grafiklerle sunan bir arcade shooter oyunudur.

Berkcan Aktürk - 3 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Zombieville USA 3D, Mika Mobile tarafından geliştirilen ve yayınlanan aksiyon dolu bir arcade shooter oyunudur. Bu oyun, retro tarzı oynanışı modern 3D grafiklerle harmanlayarak oyunculara eşsiz bir deneyim sunmaktadır. Sonsuz bir zombi ordusuna karşı hayatta kalmaya çalışırken, aynı zamanda da çevreyi keşfetmeli ve farklı silahlarla kendinizi savunmalısınız.

Hızlı tempolu aksiyon, çok oyunculu kooperatif modları ve karakter özelleştirme seçenekleriyle dikkat çeken Zombieville USA 3D, hem eğlenceli hem de komik bir atmosferi oyunculara sunmaktadır.

Zombieville USA 3D İndir

Zombilerle savaşmak, güçlü silahlar kullanmak ve arkadaşlarınızla birlikte hayatta kalma stratejileri geliştirmek çok önemlidir. Eğer retro oyunları seviyorsanız ve aksiyon dolu zombi öldürme deneyimi arıyorsanız, Zombieville USA 3D indirin ve zombilere karşı hayatta kalmaya çalışın!

Aksiyon dolu ve zengin içerik sunan bu oyun, yalnızca tek başınıza değil, arkadaşlarınızla da keyifli vakit geçirmenize olanak tanıyor.

Zombieville USA 3D Sistem Gereksinimleri