Zoochosis, hayvanat bahçesi bakıcısı olarak görev yaptığınız bir simülasyon korku oyunudur.

Berkcan Aktürk - 2 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Hayvanat bahçesindeki korkunç olayları deneyimleyeceksiniz. Vücut kameralı korku simülasyonu olan Zoochosis oyununda, nöbetçi bir hayvan bakıcısı olarak görev yapıyorsunuz. Her şey normal gibi gözükse de aslında anlayamadığınız değişiklikler tesisinizde gezmektedir.

Enfekte olmuş korkuç hayvanları tespit edin, aşı yaparak iyileştirin ve hepsini kurtarmaya çalışın. ELinizdeki aletler sayesinde enfekte olan hayvanların bir kısmını öğrenebilirsiniz. Zorlu ve güçlü olan hayvanat bahçesi hayvanlarına denk gelirseniz kaçın ve ölmemeye çalışın.

Birçok farklı teknikle birlikte enfekte olan mutant hayvanları tespit edebilirsiniz. Dışkılarına test yapabilir, sıcaklık cihazlarını kullanabilir ve farklı aletleri kullanarak en masum görünen hayvanın kötü noktasını bi-le bulabilirsiniz.

Zoochosis İndir

Hangi hayvanları kurtarabileceksiniz? Tırmanan zürafalardan ölümcül zebralara kadar her türlü yaratıkla karşılaşacaksınız. Onlar sizi gördüğünde öldürmeye çalışacaktır. Hayvanları elinizdeki silahla öldürmeli veya aşı yaparak kurtarmalısınız.

Zoochosis indirin ve eşsiz bir simülasyon korku deneyimi yaşayın!

Zoochosis Sistem Gereksinimleri