Zort, arkadaşlarınızla birlikte haritalardaki seviyeleri tamamlamaya çalıştığınız bir çevrimiçi korku oyunudur.

Berkcan Aktürk - 8 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz pek çok eşli korku oyunu piyasada mevcuttur. Hepsi neredeyse aynı yapıyı korusa da farklı mekanikler üzerine kuruludur. Komik bir isme sahip olan Zort oyunu, çevrimiçi eşli korku oyunları arasında yer almaktadır. Haritada bulunan görevleri yerine getirmeli, canavarlardan kaçmalı ve hayatta kalmaya çalışmalısınız.

4 kişiye kadar oynayabileceğiniz Zort, içerisinde barındırdığı sesli sohbet sayesinde eğlenceli kısmını ortaya koymaktadır. Korku dolu anlar yaşarken bir yandan da bunu arkadaşlarınızla paylaşabilir veya görevlerde iş birliği yapabilirsiniz.

Londer Software tarafından geliştirilen ve yayınlanan Zort, eğlenceli birçok içeriği oyunculara sunmaktadır. Mini oyunlar, karakter modellemeleri ve sesli sohbet desteğiyle birlikte oyuna kendinizi kaptıracaksınız.

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Oyundaki ana hedefiniz mevcut haritalardan kaçmaktır. Her seviyede zorlu anlar yaşayacak ve yeni seviyeye geçmek için etraftaki eşyalara ihtiyaç duyacaksınız. Eşyaları bulun, görevleri tamamlayın ve ölmeden yeni seviyeye geçin.

Zort oyunundaki tüm seviyeler, oyunun tekrar oynanabilirliğini yüksek tutmak için her zaman aynı değildir. Her seferinde farklı anlar yaşayacak ve eşyaların yerini unutacaksınız. Siz de Zort indirin ve arkadaşlarınızla eğlenceli bir korku deneyimi yaşayın!

Zort Sistem Gereksinimleri