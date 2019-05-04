Geçmişe yolculuk yaparak gizemli mekanlarda dolaşabileceğiniz ve macera dolu bir serüvene atılabileceğiniz 1000 Doors - Hidden Object, Android ve İOS sürümleri ile iki farklı platformda oyun tutkunlarıyla buluşan eşsiz bir oyundur.

Gerçekçi karakterleri ve ürpertici ses efektleri ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken, her yeri yıkıp döken dev yılanlara karşı mücadele ederek kayıp objelerin izini sürmektir. Yılanları öldürmek için birkaç makine bulunmaktadır fakat bu makinelerin bazı parçaları eksiktir. Eksik parçaları bulabilmek için zamanda yolculuk yapmalı ve geçmişe giderek kayıp parçalara ulaşmalısınız. Makinelerin parçalarını tamamlayabilirseniz yılanları etkisiz hale getirebilir ve dünyayı bu beladan kurtarabilirsiniz. Macera dolu bölümleri ve eşsiz gizli nesne sahneleri ile sıkılmadan oynayabileceğiniz sıra dışı bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda geçmişe yolculuk yapabileceğiniz 4 farklı mekan bulunmaktadır. Ayrıca gittiğiniz yelerde karşılaşabileceğiniz yüzlerce gizli nesne yer almaktadır. İpuçlarına ulaşarak kayıp eşyaları bulabilir ve görevleri tamamlayabilirsiniz.

Macera oyunları arasında yer alan ve binlerce oyuncunun vazgeçilmezi olan 1000 Doors - Hidden Object, sıkılmadan oynayabileceğiniz eşsiz bir oyundur.