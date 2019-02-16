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7Days 1.29 (ios)
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  5. 7Days - İOS İçin Macera Oyunudur

7Days

1.29
ios
7Days
ÜCRETSİZ
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Doğukan ÇAĞLAKPINAR
Doğukan ÇAĞLAKPINAR -

Farklı sonlar ile karşılaşacağız.

Mobil macera oyunları arasında yer alan ve tamamen ücretsiz olarak iki farklı mobil platformda oyunculara sunulan 7Days gizemli bir yapıya sahip.

Esrarengiz olayların yaşandığı yapımda oyuncuların seçimlerine göre farklı sonlar ile karşılaşacağız. Orta dereceli grafiklere ve orta dereceli içeriklere sahip olan yapımda oyuncular birbirinden farklı sonlar ile karşılaşacaklar. Çeşitli diyalog ekranlarının yer aldığı yapımda oyuncular farklı hikaye modları ile karşılaşacaklar. Yaptığımız seçimlere göre oyunun yönü değişecek.

Tek oyunculu bir hikaye oynanışının yer aldığı mobil macera oyununda kötü adamlara karşı mücadele edeceğiz. Roman tarzında grafiklere sahip olan yapımda çeşitli başarılar ve gizli zorluklar karşımıza çıkacak.

Ücretsiz olarak iki farklı mobil platformda oynanan yapım, 100 binden fazla kez indirilmeyi başardı.

İyi oyunlar dileriz.

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