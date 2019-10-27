99 Dead Pirates

İnanılmaz aksiyon, gelişmiş savaş sistemi ve acımasız düşmanlar, bir Korsan Kaptanının korkunç bir rüyasında sizi bekliyor. Gerçek bir savaşçı ol ve lanet fırkateynin sırlarını keşfet.

Terkedilmiş geminin her köşesinde ölü korsanlar tarafından korunan gizli hazineler bulun. Korkutucu bir atmosfere sahip terk edilmiş bir gemiyi keşfedin. Korsanlara meydan oku ve yen, hazine sandığını al. Tüm gemileri inceleyin, tüm yaşayan ölüleri yok edin ve tüm sandıkları açın.

Yol boyunca, düşmanın saldırılarını engellemeli ve sağlığı iyileştirmelisin. Kontrolünü sağladığınız kahraman ile bulunduğunuz uzun yol üstünde ilerleyerek karşınıza çıkan tüm korsanları etkisiz hale getirmelisiniz. Reaksiyon hızını geliştir ve rakibinin saldırılarını engelle. Gücünü yenilemek için geri adım at.