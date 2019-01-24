Ability Draft: Spell Battles, Cyberpunk evreninde dövüşerek hayatta kalmaya çalıştığınız online mobil oyun. Arena dövüş oyunlarını seviyorsanız, şiddetle tavsiye ederim. Grafikler efsane, animasyonlar büyüleyici, dövüşler hızlı, hikaye geri planda, hepsinden önemlisi indirmesi de oynaması da ücretsiz.

2077 Cyberpunk dünyasında dünya çökmüş, insanlar dünyadan ayrılmıştır. Güvenli yer olarak bilinen SpaceZ uzay istasyonuna gidebilmenin tek şartı dövüşmektir. Dövüşmekten başka seçenekleri olmayan hayatta kalan bir grup ölümsüz kahramandan birini alın ve bu maceraya katılın. Düellolar, 3’e 3 dövüşler, ödüllü dövüşler, daha fazla gerilim aksiyon yaşatan özel etkinlik mücadeleleri, yerel ve bölgesel sıralama mücadeleleri sizi bekliyor. Savaştıkça seviye atlıyor, yeni yetenekler kazanıyor, becerileriniz gelişiyor, yeni silahların (balta, kılıç, yaylı silah, tüfek, yumruk…) kilidini açıyorsunuz.

Ability Draft: Spell Battles Özellikleri: