SpaceZ dünyasına gidebilmenin tek yolu dövüşmek!
Ability Draft: Spell Battles, Cyberpunk evreninde dövüşerek hayatta kalmaya çalıştığınız online mobil oyun. Arena dövüş oyunlarını seviyorsanız, şiddetle tavsiye ederim. Grafikler efsane, animasyonlar büyüleyici, dövüşler hızlı, hikaye geri planda, hepsinden önemlisi indirmesi de oynaması da ücretsiz.
2077 Cyberpunk dünyasında dünya çökmüş, insanlar dünyadan ayrılmıştır. Güvenli yer olarak bilinen SpaceZ uzay istasyonuna gidebilmenin tek şartı dövüşmektir. Dövüşmekten başka seçenekleri olmayan hayatta kalan bir grup ölümsüz kahramandan birini alın ve bu maceraya katılın. Düellolar, 3’e 3 dövüşler, ödüllü dövüşler, daha fazla gerilim aksiyon yaşatan özel etkinlik mücadeleleri, yerel ve bölgesel sıralama mücadeleleri sizi bekliyor. Savaştıkça seviye atlıyor, yeni yetenekler kazanıyor, becerileriniz gelişiyor, yeni silahların (balta, kılıç, yaylı silah, tüfek, yumruk…) kilidini açıyorsunuz.
Ability Draft: Spell Battles Özellikleri:
- Fantastik MOBA’dan RPG’ye farklı tarzları harmanlayan oynanış
- Sinematik PvP düello aksiyonları
- Çarpıcı grafikler
- Onlarca çılgın silah, eşsiz yetenekler ve efsanevi dövüşçüler
- Dünyanın dört bir yanından binlerce oyuncuyla destansı düellolar veya 3’e 3 dövüşler
- İpuçları, beceriler ve birlikte savaşmaya dair paylaşımlar için savaşçı klanı kurma
- Kahramana dönüşen dövüşçüler
YORUMLAR