Mobil spor oyunu olarak yayınlanan ve günümüzde üç farklı mobil platformda oynanmaya devam edilen Absolute RC Heli Simulator ile gerçekçi bir helikopter sürme deneyimi sizleri bekliyor.

Eğer mobil cihazınızda helikopter kullanma ve bu duyguyu hissetme fırsatı elde etmek istiyorsanız tek yapmanız gereken Absolute RC Heli Simulator’ü indirmek ve eğlenceli anlar yaşamak.

Yayınlandığı günden bu yana 10 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam edilen yapım bünyesinde birbirinden farklı helikopter modelleri bulunduruyor.

Mobil platformun en gerçekçi mobil simülasyon oyunlarından bir tanesi olan yapım da oyuncular seçtikleri helikopterler ile hayallerini gerçekleştirebilecek ve helikopter sürme keyfini yaşayacaklar.

Happy Bytes LLC tarafından geliştirilen ve oynaması ücretli olarak yayınlanan yapım gerçekçi yapısı ile günümüze kadar milyonlarca oyuncuya ulaşmayı başardı.