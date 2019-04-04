After Burner Climax, SEGA’nın geliştirdiği uçak savaş oyunu. iOS platformunda ücretsiz indirilebilir olmasıyla şaşırtan uçak oyunu, sadece tek oyunculu modlar sunuyor. Dünyanın en hızlı avcı uçaklarının kokpitine sokan oyun, geliştiricisi tarafından hızlı ve çılgınca arcade stili aksiyon olarak tanımlanıyor.

After Burner Climax, SEGA’nın oldukça eski bir oyunu aslında. 2006 yılında çıkış yapan uçak oyunu tüm platformlarda aynı grafik kalitesinde ve oynanışı veriyor. iPhone’da da iPad’de de keyifli oynanış veren uçak savaş oyununda Northrop Grumman’in ürettiği F-14D Super Tomcat uçağından Boeing’in F-15E Strike Eagle ve F/A-18E Super Hornet uçağına birçok savaş jetinin kokpitine geçiyorsunuz. Volkanlardan ormana buzullara etkileyici yerlerde uçuyorsunuz. Cephaneliğinizi güçlendirmenizi ve sınırsız can ve devamlılık, otomatik kilitleme, kalıcı doruk modu gibi güçlendiricilerin kilidini açmanızı sağlayan Arcade modundan dünya genelinde pilotlarla mücadeleye sokan Saldırı moduna, düşmanları toplu olarak kilitlenme ve tek seferde havaya uçurma keyfi yaşatan Zirve moduna heyecan verici modlar sizi bekliyor.