Alita: Battle Angel - The Game, Alita: Savaş Meleği filminin mobil platforma uyarlanan resmi oyunu. Robert Rodriguez tarafından yönetilen fantastik/bilim kurgu filmi Alita: Battle Angel’ın oyunu, MMORPG türünde. Karakterler ve silahlarından yerler atmosfere hatta hikaye, filmden oyuna aktarılmış.

Cyberpunk tarzında yüksek tempolu mobil devasa çok oyunculu çevrimiçi rol yapma oyunu Alita: Battle Angel - The Game Türkçe adıyla Alita: Savaş Meleği - Oyun, gölgelerin altında kalmış son efsane şehir Iron City’de geçiyor. Oyunun ana karakteri tahmin edeceğiniz üzere güzel cyborg Alita. Kahramanımız Alita, cyborg Hugo ve arkadaşları, güçlerini birleştirerek Fabrika’nın güç düşkünü kuvvetlerini durdurmaya çalışıyor. Iron City’nin karmaşık sokaklarında tehlikeler bitmek bilmiyor. Etkileyici oyun sahneleri içeren hikayenin yanı sıra hem PvE hem de PvP oyun modlarıyla uzun bir oynanış süresi sunuyor oyun.

Alita: Battle Angel - The Game Özellikleri

Filmin Konusu:

Alita (Rosa Salazar), kim olduğunu veya nereden geldiğini bilmediği bir halde, tanımadığı bir gelecekte uyanır. Şefkatli bir doktor olan Ido (Christoph Waltz) onu yanına alır ve cyborg görüntüsünün altında olağanüstü bir geçmişe sahip genç bir kadının kalbi ve ruhu olduğunu fark eder. Alita, yeni hayatına alışmaya çalışırken, Doktor Ido da onu gizemli geçmişinden korumaya çalışır. Yeni arkadaşı Hugo (Keean Johnson) ise Alita’nın geçmişini hatırlaması için, anılarını tetiklemesine yardımcı olmak ister. Bu sırada şehri yöneten tehlikeli ve yozlaşmış güçler Alita’nın peşine düşer. Eşi benzeri görülmemiş dövüş yeteneklerine sahip olduğunu fark eden Alita, geçmişine dair bir ipucu elde eder. Tehlikeli insanlarla karşı karşıya olan Alita, arkadaşlarının, ailesinin ve dünyasının kurtarılmasında kilit rol oynayacaktır.